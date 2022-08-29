Для обеспечения безопасности населения время начала комендантского часа в области перенесли на час раньше.

В Полтавской области увеличили продолжительность комендантского часа с 1 сентября.

Об этом в Facebook сообщила Полтавская ОВА.

"На Полтавщине меняется продолжительность комендантского часа. С 1 сентября по всей области он будет начинаться с 22:00 и продлится до 05:00. После очередных консультаций с правоохранителями и военными Совет обороны области принял соответствующее решение", - говорится в сообщении.

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В ОВА уточнили, что вопрос продолжительности комендантского часа рассмотрели по инициативе правоохранительных органов, которые обратили внимание на увеличение количества правонарушений в вечернее время. Для обеспечения безопасности населения время начало комендантского часа в области перенесли на час раньше.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Полтавщине из канализационного коллектора спасли полуторагодовалого малыша. Пока спасатели ехали, ребенок держался за черенок лопаты, чтобы не упасть глубже.

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