Многоэтапные учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным с использованием спецтехники и вооружения.

Сегодня Служба безопасности Украины начинает контрдиверсионные учения в Одесской области.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.

Отмечается, что с 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ начинает по всей территории региона многоэтапные контрдиверсионные учения, которые будут проходить до начала марта.

Цель учений – совершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, проверка эффективности наработанных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности и ключевых государственных объектов, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, электроэнергетики и транспортной системы, военных объектов, а также выявление и обезвреживание условных диверсионных групп.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей.

"Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека", - подчеркнули в управлении.

Гражданам напоминают о необходимости оставаться бдительными.

Людей просят сообщать о неизвестных, проявляющих необоснованный интерес к выше названным объектам, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты.

Как сообщал УНИАН, контрдиверсионные учения с 15 февраля и до начала марта также будут проходить и в Харьковской области.

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