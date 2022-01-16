Аутентичность обустройства квартиры будет максимально сохранена.

В Одессе первую очередь музея-квартиры знаменитого писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который умер в 2020 году откроют в марте, ко дню его рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Отмечается, что сегодня, 15 января, городской голова Одессы Геннадий Труханов провел совещание, во время которого обсуждались этапы подготовки открытия музея в квартире на улице Старопортофранковской, 133, где долгое время жил и работал Жванецкий.

Участники совещания запланировали завершить основные строительные работы и благоустройство двора ко дню рождения сатирика, до 6 марта текущего года.

"Подлинность обустройства квартиры и окружающего дворового пространства будет максимально сохранена. Кроме того, планируется наполнить музей интерактивным содержанием. На первом этаже дома, под квартирой, будет работать сувенирная лавка", - сказал Труханов.

Читайте такжеВ Швеции нашли личную печать Пилипа Орлика (фото)Хранителем наследия писателя, его архивов и артефактов является жена – Наталья Жванецкая. Все работы проводятся с ее согласия и под ее руководством.

Она приехала в Одессу и лично приняла участие в совещании.

"30 лет назад я "законсервировала" эту квартиру и все, что там было: вещи, посуда, мебель, фотографии и тому подобное. Я благодарна, что одесские власти взяли инициативу в свои руки. Сегодня все наши моральные и материальные потребности услышаны, вопросы решаются быстро", - рассказала Жванецкая.

В работах по созданию квартиры-музея сатирика также принимает участие известный одесский скульптор Михаил Рева.

По данным пресс-службы, еще одно знаковое место города и точка притяжения туристов – бульвар имени Жванецкого. Здесь также продолжаются работы по благоустройству, готовится к открытию новый фонтан.

Как отметил в Facebook Труханов, квартира Жванецкого - место, где писатель родился и вырос.

"Вместе с хранительницей наследия Михаила Михайловича, Натальей Жванецкой, сформировали рабочую группу и наметили план действий на данном этапе работы (открытие первой очереди – УНИАН)", - написал Труханов.

Читайте такжеИздана новая книга Михаила Жванецкого - сборник рассказов "Одесса"Справка УНИАН. Михаил Жванецкий-писатель-сатирик, народный артист Украины, на протяжении многих лет был президентом Всемирного клуба одесситов. Родился в Одессе 6 марта 1934 года. Решением сессии Одесского городского совета от 21 февраля 1997 года ему за большой личный вклад в развитие культуры, общественной и благотворительной жизни города присвоено звание "Почетный гражданин города Одессы".

Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, Одесский городской совет решила создать музей писателя-сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося в прошлом году.

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