Военная полиция будет вести ограниченно следственную деятельность, которая будет касаться исключительно военных преступлений.
Уполномоченный Минобороны по вопросам военной полиции Илья Костин отметил, что военная полиция будет работать по схожим принципам с военной службой правопорядка, но с расширенными полномочиями. По его словам, основными функциями военной полиции будут:
- поддержание военной дисциплины;
- оперативно-розыскная деятельность;
- следственные действия в вопросах военных преступлений.
"То есть, к функциям ВСП добавляются - оперативно-розыскная деятельность, добавляется ограниченно следственная деятельность. Исключительно по военным преступлениям", - цитирует Костина Армия inform.
Он добавил, что также среди задач военной полиции будет также защита прав военнослужащих и исполнения наказаний.
Костин отмечает, что создание такой полиции является очень актуальным вопросом, потому что Украина единственная страна в мире, которая ведет такие масштабные боевые действия, и не имеет такого военного формирования с правоохранительными функциями. Он сообщил, что к рассмотрению во втором чтении законопроекта в Верховной Раде Украины, Минобороны подготовило свои предложения.
Военная полиция в Украине - последние новости
Верховная Рада 19 июня поддержала законопроект о военной полиции в первом чтении. За это проголосовало 247 народных депутатов.
Нардеп Александр Бакумов отметил, что в случае принятия закона, новая структура не будет заниматься отловом уклонистов, ее полномочия касаются только действующих военнослужащих. Он назвал полным бредом, разговоры о том, что якобы военная полиция будет в квартиры гражданских заходить.
Основной задачей военной полиции будет розыск дезертиров, а не уклонистов. Также новый орган будет проводить проверки и служебные расследования, выявлять военных, совершивших преступления. В частности, военных полицейских могут привлекать к выявлению уголовных преступлений, совершенных солдатами на фронте.