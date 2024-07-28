Среди задач военной полиции будут защита прав военнослужащих и исполнение наказаний.

Военная полиция будет вести ограниченно следственную деятельность, которая будет касаться исключительно военных преступлений.

Уполномоченный Минобороны по вопросам военной полиции Илья Костин отметил, что военная полиция будет работать по схожим принципам с военной службой правопорядка, но с расширенными полномочиями. По его словам, основными функциями военной полиции будут:

поддержание военной дисциплины;

оперативно-розыскная деятельность;

следственные действия в вопросах военных преступлений.

"То есть, к функциям ВСП добавляются - оперативно-розыскная деятельность, добавляется ограниченно следственная деятельность. Исключительно по военным преступлениям", - цитирует Костина Армия inform.

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Он добавил, что также среди задач военной полиции будет также защита прав военнослужащих и исполнения наказаний.

Костин отмечает, что создание такой полиции является очень актуальным вопросом, потому что Украина единственная страна в мире, которая ведет такие масштабные боевые действия, и не имеет такого военного формирования с правоохранительными функциями. Он сообщил, что к рассмотрению во втором чтении законопроекта в Верховной Раде Украины, Минобороны подготовило свои предложения.

Военная полиция в Украине - последние новости

Верховная Рада 19 июня поддержала законопроект о военной полиции в первом чтении. За это проголосовало 247 народных депутатов.

Нардеп Александр Бакумов отметил, что в случае принятия закона, новая структура не будет заниматься отловом уклонистов, ее полномочия касаются только действующих военнослужащих. Он назвал полным бредом, разговоры о том, что якобы военная полиция будет в квартиры гражданских заходить.

Основной задачей военной полиции будет розыск дезертиров, а не уклонистов. Также новый орган будет проводить проверки и служебные расследования, выявлять военных, совершивших преступления. В частности, военных полицейских могут привлекать к выявлению уголовных преступлений, совершенных солдатами на фронте.

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