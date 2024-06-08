Вокруг темы существует много мифов, возмущается депутат.

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о создании военной полиции. Вопреки слухам, новая структура не будет заниматься отловом уклонистов, ее полномочия касаются только действующих военнослужащих, заявил hromadske сооавтор документа нардеп Александр Бакумов.

Законопроект предусматривает, что личный состав военной полиции будет формироваться из действующих военнослужащих ВСУ. Количество "военных полицейских" не будет превышать 1,5% от общего состава ВСУ.

Полномочия новой структуры будут ограничены исключительно действующими военнослужащими ВСУ и Государственной специализированной службы транспорта Минобороны. Таким образом, военные полицейские не будут иметь никаких полномочий в отношении пограничников и нацгвардейцев (относящихся к МВД), не говоря уже о гражданских лицах.

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"То, что в интернете пишут, будто они в квартиры гражданских будут заходить, — это полный бред… Никакого отношения к военнообязанным, то есть к мужчинам, которые просто идут по улице, они не смогут иметь", — отмечает Бакумов.

Основной задачей военной полиции будет розыск дезертиров (не путать с "уклонистами", которые еще не успели поступить на военную службу) и военных, самовольно покинувших место несения службы. Также новый орган будет проводить проверки и служебные расследования, выявлять военных, совершивших преступления. В том числе военных полицейских могут привлекать к выявлению уголовных преступлений, совершенных солдатами на фронте.

Законопроект также предусматривает право военной полиции патрулировать улицы. Но опять-таки – чтобы выявлять военнослужащих, нарушающих правила несения военной службы или общественный порядок.

Как пояснил в комментарии hromadske юрист Евгений Исаенко, текущая версия законопроекта не предусматривает создание внутри военной полиции следственных органов – будут только оперативные.

Также у военной полиции будет функция исполнения некоторых наказаний для военнослужащих. Речь идет о так называемой гауптвахте – военном аналоге СИЗО.

Когда примут закон о военной полиции

Как писал УНИАН, Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта о военной полиции. Как пояснил нардеп Андрей Осадчук, документ был снят с повестки дня с формулировкой "для продолжения консультаций по этому вопросу".

По словам Осадчука, существующая ныне Военная служба правопорядка имеет все больше проблем и не справляется с нагрузкой. Государственное бюро расследований тоже не может выполнять следственные функции из-за ограниченного доступа к линии фронта.

Однако, как отметил Осадчук, законопроект "сырой", имеет "огромное количество недостатков" и к нему есть "огромное количество замечаний". По словам парламентария, дальнейшая судьба этого законопроекта "не совсем понятна" и его, вероятно, "придется снова переподавать".

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