Верховная Рада приняла за основу доработанный Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности проект Закона Украины "О Военной полиции" №6569-д. Кроме этого, в первом чтении также принят проект закона 6570-д об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины, связанные с введением деятельности Военной полиции.

В чем же отличие военной полиции от других структурных подразделений Нацпола?

Военная полиция будет комплектоваться из числа Вооруженных Сил Украины и не может превышать 1,5 процента от численности последних. Видео дня

Кроме того, если взглянуть на проект закона о военной полиции и закон о национальной полиции, то можем увидеть два разных определения, что и формирует в дальнейшем задачи и полномочия этих двух органов, а именно:

Военная полиция является военным формированием с правоохранительными функциями, входящим в состав сектора безопасности и обороны, назначением которого является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта;

Национальная полиция Украины - это центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка.

То есть первое отличие в том, что Военная полиция является военным формированием с правоохранительными функциями, а национальная полиция является центральным органом исполнительной власти.

Важно обратить внимание, что Военная полиция, согласно проекту, будет правопреемницей Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

В общую структуру Военной полиции, как указано в законопроекте, будут входить:

1) центральный орган управления Военной полиции;

2) территориальные органы управления Военной полиции (межрегиональные, региональные, местные);

3) центры специального назначения;

4) учебные центры Военной полиции;

5) дисциплинарные батальоны.

В общем Военную полицию можем охарактеризовать, как орган, который будет заниматься вопросами правопорядка, контроля за деятельностью военнослужащих.

Фактически можно выделить следующие полномочия:

проверка документов;

задержание;

проведение осмотра, опроса;

проведение информационно-аналитической работы;

право на задержание и проверку транспортных средств;

ограничение движения;

проведение специальных проверок в отношении лиц, претендующих на занятие должностей в Вооруженных силах Украины, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей;

осуществление оперативно-розыскной деятельности, на условиях конфиденциальности и добровольности осуществлять сотрудничество с лицами, в том числе на договорных началах;

осуществление принятия и регистрации заявлений и сообщений о событиях и правонарушениях;

проведение в воинских частях и на военных объектах служебные расследования и проверки соблюдения требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам служебной деятельности, и другие.

Все эти полномочия должны быть реализованы именно в отношении обстоятельств и ситуаций, касающихся военнослужащих и транспортных средств, принадлежащих к воинским частям или отдельных военнослужащих.

То есть, военная полиция имеет полномочия по осуществлению деятельности именно по отношению к военнослужащим и будет фактически заниматься тем, что выполняла военная служба правопорядка, за исключением некоторых функций, которые присущи правоохранительному органу. Например, проведение оперативно-розыскной деятельности и еще некоторых полномочий.

Военная полиция должна стать независимым органом, с выделением ее в отдельную структуру, также она получает расширение полномочий по сравнению с военной службой правопорядка.

Проектом закона 6570-д также вносятся изменения о введении административной ответственности за невыполнение требований представления или иных законных требований должностных лиц Военной полиции (штрафы до 17 000 грн). Что, в свою очередь, является дополнительной мерой принуждения на выполнение законных требований военной полиции.

Впрочем, понятно определение полномочий Военной полиции как правоохранительного органа. Ведь она получает право на проведение оперативно-розыскной деятельности, опрос лиц, регистрацию правонарушений, а вести уголовные производства права не имеет. Возможно, со временем полномочия будут расширяться с целью дальнейших системных изменений, как возвращение военной прокуратуры и военных судов.

В общем, исходя из двух проектов (6569-д и 6570-д), по моему мнению есть риск того, что Военная полиция не будет самостоятельным независимым органом, а фактически станет большим отдельным оперативным подразделением для других правоохранительных органов. Беспокоит вопрос осуществления оперативно-розыскной деятельности и возможных злоупотреблений или чрезмерного ручного управления.

Элеонора Емец, советник, адвокат, руководитель практики White-Collar Сrime юридической компании ADER HABER