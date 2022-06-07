Мессенджеры остаются самой главной связью с городом.

В Мариуполе оккупанты пытаются блокировать мессенджеры, но это остается главной связью с городом.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Частично сохраняется (мобильная связь - УНИАН). Даже несмотря на запрет Viber в "ДНР" он продолжает работать. Они попытались его заблокировать, но Viber не дал его заблокировать оккупантам. И поэтому, пожалуй, самая главная связь с городом - это через всевозможные мессенджеры", - сказал он.

По его словам, мобильная связь в Мариуполе работает очень плохо, но в целом связь с городом есть.

Кроме того, Андрющенко добавил, что оккупанты начали грузить металл в порту Мариуполя. По его словам, порт работает в очень ограниченном режиме. "Очень малыми партиями возможно что-то завозить или что-то вывозить малыми судами класса "река - море", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Он практически разрушен российскими оккупантами.

По данным мэра города, в Мариуполе остается более 100 тыс. жителей.

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