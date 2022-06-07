В Мариуполе оккупанты пытаются блокировать мессенджеры, но это остается главной связью с городом.
Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Частично сохраняется (мобильная связь - УНИАН). Даже несмотря на запрет Viber в "ДНР" он продолжает работать. Они попытались его заблокировать, но Viber не дал его заблокировать оккупантам. И поэтому, пожалуй, самая главная связь с городом - это через всевозможные мессенджеры", - сказал он.
По его словам, мобильная связь в Мариуполе работает очень плохо, но в целом связь с городом есть.
Кроме того, Андрющенко добавил, что оккупанты начали грузить металл в порту Мариуполя. По его словам, порт работает в очень ограниченном режиме. "Очень малыми партиями возможно что-то завозить или что-то вывозить малыми судами класса "река - море", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Он практически разрушен российскими оккупантами.
По данным мэра города, в Мариуполе остается более 100 тыс. жителей.