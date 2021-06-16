Прокатиться и не убиться. Как работает аренда самокатов

Электросамокаты стремительно ворвались в нашу жизнь. Для Киева, города "лысых" гор, такой вид перемещения оказался наиболее удобной альтернативой общественному транспорту, личному автомобилю и даже велосипеду. УНИАН узнавал, с чем могут столкнуться новички-самокатчики и сделал небольшой обзор основных сервисов столицы.

Власть столицы продолжает «улучшать» жизнь горожанам. То подумывает поднять цены на проезд в ветхом, медленном и предельно «непунктуальном» общественном транспорте, то планирует увеличить стоимость парковок, количества которых и так не хватает для существующего в городе количества машин. В таких условиях не удивительно, что украинцы ищут транспортные альтернативы.

Но, к сожалению, учитывая «холмистость» Киева, а также отсутствие достаточного количества велосипедных маршрутов, двухколесные «железные кони» - не самая удобная замена. Другое дело – электросамокат. Тут не нужно крутить педали «под горку», повезет сам, еще и с ветерком.

Поездка на самокате на максимально возможной скорости по максимально безлюдному маршруту доставляет максимум удовольствия. Чувство скорости, свобода, приятный бриз, возможность быть быстрее тянущегося по центру такси – однозначный плюс. Но…

«Подземный ад» и другие дорожные неприятности

Первое впечатление от поездки на самокате по центру: «До чего же хаотичны пешеходы». Встречные потоки людей пересекаются. Кто-то на ходу что-то изучает в смартфонах. Кто-то говорит по телефону, идет ровно, но резко останавливается. Кто-то «петляет» по всему тротуару, будто не может выбрать, правая или левая его часть удобнее для ходьбы… Попытка посигналить приводит к тому, что становится крайне неловко перед двумя немолодыми женщинами, которые в страхе подпрыгивают вверх, потом - в сторону. Отпрыгивают молча, видимо, нецензурная лексика закончилась еще в весенний самокатный период. Иногда создается впечатление, что проще спешиться и обойти «живые преграды». И часто – так оно и есть.

Еще одно «препятствие» – голуби. Неумные «курицы» летят прямо под колеса. А пока ты смотришь, как их объехать, навязчиво дают о себе знать навесы летних кафе. Они выступают над тротуаром, и явно не рассчитаны на то, что под ними будут проезжать, стоя на самокате. Во время одной из поездок корреспонденту УНИАН «засветило» светильником, свисающим с «зонтика» летней площадки одного из заведений общепита, по шлему. Повезло, что разогнаться там было невозможно. Иначе была бы прямая угроза глазам. В другом месте пришлось уклоняться от веток… И, хотя во время поездок на самокатах в Украине почему-то защищать голову не принято, из нашего опыта – это явно не будет лишним. Даже если вы собираетесь ехать медленно и аккуратно.

Есть еще одна очевидная-невероятная сложность использования двухколесного электротранспорта – подземные переходы. Доступны к аренде у нас самокаты двух типов. С легким еще как-то можно перейти дорогу по подземному переходу, но толкать более тяжелые модели по нашим пандусам – об этом не стоит даже думать.

Заметим, что все сервисы говорят о том, что перемещаться разрешено по велодорожкам. Но их, увы, даже в столице не так уж много. Кому-то может показаться отличным решением поездка по полосе для общественного транспорта. Но и тут «засада» - даже в центре дороги не ровные для самоката, ощущается каждая кочка и ямка. А пресловутая «культура вождения» на столичных дорогах навевает мысли: «На тротуаре безопасней. Обматерят, но не собьют».

Во время первых поездок дискомфорта добавляет и то, что разогнаться на «полосе препятствий» не получается, но и ехать медленно не слишком удобно. Промежуточной скорости у прокатных самокатов нет, поэтому приходится либо «лететь» по велодорожке, либо замедляться-ускоряться.

К слову, самокаты, которые сдаются в прокат, развивают скорость до 25 км в час. Некоторые сервисы могут ограничить скорость для новичков (и осторожных). Но помогает это не всем и не всегда.

«Пришлось прыгать на ходу»

Не так давно большой резонанс в Сети вызвал рассказ киевлянки Алисы Полищук о том, как в центре столицы на спуске у прокатного самоката отказали тормоза.

«Прямо во время съезда с небольшого холма, недалеко от Мариинского парка. Ей пришлось прыгать на ходу, чтобы не попасть под машину», - описал ситуацию друг девушки Владислав Греельник.

Упав, Алиса сильно разбила лицо, ушибла руку. И ее история – совсем не редкость. Все они похожи и заставляют задуматься о том, что тормоза стоит обязательно проверить уже на первых метрах поездки.

УНИАН тоже попался самокат, в котором колесо прокручивалось даже при полностью выжатых тормозах. Он останавливался, но достаточно плавно, через пару-тройку метров. Об этой неисправности мы сообщили в сервис, но еще до нас Алиса Полищук выяснила одну интересную деталь: ей в сервисе сообщили, что самокат блокируется не после первого, а после третьего негативного отзыва…

Безусловно, поездки по киевским холмам смертельны для любых тормозов, а их поломка – вопрос времени. Нам даже показалось, что на одном спуске наш самокат стонал: «бл***» - с таким тихим печальным скрежетом он ехал. Но потенциально опасным могут быть и изношенные колеса – даже с работающими тормозами можно проскользить несколько лишних метров по гладкой тротуарной плитке.

У одной из парковок мы заметили, как парень, прежде чем разблокировать самокат, постукивал ногой по колесам. Оказалось, они могут быть не только «лысыми», но и приспущенными. А это тоже опасно.

Поэтому, если вам попадается неисправный или даже просто подозрительный самокат, не стесняйтесь жаловаться. Возможно, это поможет кому-то избежать травм – в сервисе его проверят тщательнее.

И последнее: прыгать с самоката на ходу – крайне опрометчивое решение. Далеко не всегда можно правильно оценить свою скорость, есть высокий шанс, что вы не сможете удержать равновесие после прыжка. Тормозить ногой – хорошее проверенное решение.

Отдельная история – договор об аренде. В одном из сервисов аренды самокатов рассказывают, что «аварии» с участием самокатчиков происходят из-за того, что украинцы игнорируют правила использования. Но читали ли вы их перед тем, как взять транспорт напрокат? Знаете ли вы вообще об этих правилах?

К примеру, самокат не рассчитан не просто на определенный вес «ездока», а не предусматривает, что их, хоть и легких, будет двое. Тем более, прокатное транспортное средство – не игрушка для несовершеннолетних, которые даже не способны ровно удерживать самокат, не то, что управлять им и ни в кого при этом не врезаться…

Конечно, в приложении вам предлагают согласиться с условиями, объем которых прочесть ни за 5, ни за 25 минут невозможно. Застрахованы ли вы во время поездки? Как вы защищены? Лучше найти время и все прочесть. Иначе страховка не сработает и компенсации на лечение не добьетесь.

Что, куда, почем

Если правила использования прочитаны и поняты, можно приступить к выбору «транспортного средства». Он достаточно велик.

Bolt

Стоимость разблокировки - 9 грн, минута поездки - 1,90 грн с понедельника по четверг и 2,50 грн в пятницу и на выходных.

В категории «Количество» сервису Bolt в столице явно нет равных. В центре самокаты стоят чуть ли не у каждого столба, их можно найти и в отдаленных районах. Но заметно, что жизнь потрепала, побила эти самокаты о брусчатку. На многих заметны царапины, уже потрепались резиновые ручки на руле. Жалобы об отказавших тормозах – тоже сюда. И некоторые самокаты, которые брали мы, были, скажем так, слегка разболтанными, «деревянными», несколько неустойчивыми при маневрах, на неровной дороге ощущается каждый бугорок.

Еще одна частая претензия к сервису – сложная схема оплаты. В начале на счету блокируется сумма 50 или 75 гривен, если тариф после поездки получился меньше, деньги через время возвращают. Не все сходу в этом могут разобраться и возникают вопросы: «Куда делись мои деньги?».

Максимальная заявленная скорость – 25 км в час, но есть «режим новичка». При этом, в приложении мы не смогли переключить режим с «опытного» на «начальный».

Штраф за парковку вне зоны использования – 100 грн.

BikeNow

Стоимость разблокировки - 9 грн, минута поездки - 1,90 грн.

Сервис начал прокат относительно недавно, самокаты в прекрасном состоянии. Но, практика показала, что они капризны. Соскок с бордюра, а то и просто небольшая и незаметная ямка, в которую вы влетаете на полной скорости, приводит к блокировке – транспорт плавно сбрасывает скорость, вплоть до полной остановки. Наш самокат запустился вновь лишь через пару минут после такого инцидента.

Зона, в которой можно использовать и парковать самокат – в основном, центральные районы, но можно припарковаться и на центральных улицах Оболони. Поскольку самокатов относительно мало, вечером тяжело найти полностью заряженный.

Сообщалось, что скорость, по умолчанию, 20 км в час, но предполагалось, что она может быть выше для опытных пользователей. Возможно, такая функция уже работает, но пока в приложении ее не видно.

Штраф за парковку вне зоны использования – 250 грн.

Scroll

Стоимость разблокировки - 10 грн, минута поездки – 4 грн.

Есть мнение, что «тот черный самокат» - самый быстрый. Практика показывает, что он не быстрее 25 км в час (хотя, возможно, предусмотрен режим для опытных пользователей), на данный момент - один из самых дорогих. Зона использования – центральные районы Киева, на Левом берегу он недоступен. И, к сожалению, стоимость не гарантирует качество. Есть шанс попасть на самокат с проблемными тормозами и т.п.

Один из удобных моментов – возможность аренды самоката для дополнительного гонщика. Но, найти два полностью заряженных самоката можно только утром, к вечеру ощутимая часть этого сервиса уже заблокирована.

Zelektra

Стоимость разблокировки - 11 грн, минута поездки - 2,20 грн.

У сервиса новые самокаты, у которых есть передний и задний тормоз. «Валит» уверено, спокойно. Но говорят, что в горку более легкие самокаты едут быстрей.

Удобно, что на мониторе высвечивается скорость, заряд аккумулятора. Есть голосовые сообщения, но никакой практической пользы они не несут.

Зона использования относительно небольшая. В центре ограничена началом проспекта Победы, доходит до Лукьяновки, на левом берегу - линией м. Харьковская – м. Дарница. Среди негативных комментариев мы прочитали о том, что штраф за парковку вне зоны использования доходит до 750 грн.

Скорость нашего самоката уверено держалось в районе 24 км в час на прямом отрезке.

Kiwi

Стоимость разблокировки - 8 грн, минута поездки – 1,9 грн.

Относительно тяжелые, поэтому устойчивые и комфортные в поездке самокаты. Из недостатков можно отметить перебои в работе приложения, многие пишут, что оно постоянно «вылетает». Кроме того, узнать, что «самокат в ремонте» можно только тогда, когда ты к нему дойдешь.

Зона использования на центральных трассах доходит до Дорогожичей и метро Берестейская. На Подоле – до м. Тараса Шевченко, можно заехать и на Рыбальский полуостров. Левый берег – не охвачен.

***

Что ни день, в адрес самокатчиков можно услышать массу возмущений. К многочисленным фобиям горожан добавился страх быть сбитым таким видом транспорта (и не зря). Но, хотя противники самокатов всегда заряжены на проклятья, похоже, этот транспорт пришел к нам навсегда. Это удобно и, главное, доступно. Так или иначе, и пешеходам, и водителям, и самокатчикам придется сосуществовать. Нужны только правила взаимодействия и выполнение этих правил всеми участниками дорожного (и тротуарного) движения.

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская

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