В настоящее время ограничения установлены до конца июня.

Адаптивный карантин в Украине могут быть продлен и после 30 июня - даты, до которой он действует в настоящее время.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сегодня утром заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По его словам, власти примут решение относительно карантина в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине. Он отметил, что сейчас все зависит от самих украинцев и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Немчинов также анонсировал выход из "красной" карантинной зоны ряда регионов, в том числе и Киева.

Накануне Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 июня 2021 года.

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Автор: Юрий Годован