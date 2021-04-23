Адаптивный карантин в Украине могут быть продлен и после 30 июня - даты, до которой он действует в настоящее время.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сегодня утром заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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По его словам, власти примут решение относительно карантина в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине. Он отметил, что сейчас все зависит от самих украинцев и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.
Немчинов также анонсировал выход из "красной" карантинной зоны ряда регионов, в том числе и Киева.
Накануне Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 июня 2021 года.
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