Обломки сбитой ракеты упали возле частного дома. На месте работают взрывотехники.

В Хмельницком после ночной атаки России пришлось временно эвакуировать жителей улицы, на которой возле одного из домов упали остатки сбитой ракеты. Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

"Остатки одной из ракет, сбитой ночью силами ПВО, упали возле частного дома на одной из улиц областного центра. В целях безопасности провели временную эвакуацию жителей частных домов вокруг места падения обломков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте работают соответствующие взрывотехнические службы. Проводятся работы по ликвидации остатков обломков.

В ОВА заверили, что ситуация находится под контролем. Жителей просят не паниковать.

Ночная атака на Хмельницкую область: что известно

Сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку по Украине из самолетов стратегической авиации. Ракеты были направлены на военный аэродром в Хмельницкой области.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство из них – в Хмельницкой области, где в результате падения обломков возник пожар в одном из зданий, также выбиты окна. Кроме того, обломки ракет упали в поле возле одного из сел и на территории частных домов. Пострадавших нет.

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