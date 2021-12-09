Больше половины опрошенных не поддержали идею назвать Московскую в честь семьи Фальц-Фейнов.

Жители Херсона не дали согласие на переименование улицы Московской. Альтернативой было ее наименование в честь семьи Фальц-Фейнов - крупных землевладельцев бывшей Таврической губернии.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета по итогам заседания соответствующей комиссии. Общественные слушания по переименованию этой улицы состоялись еще в конце сентября. Тогда из 65 участников обсуждения 13 человек поддержали инициативу, 22 выступили против.

До 8 ноября продолжалось обсуждение указанного вопроса.

"За это время на имя городского головы Игоря Колыхаева и комиссии поступило 8 писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от жителей улицы Московской, которые выступили против. Всего участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонцы, из которых 120 выступили "за", 213 "против" и 30 человек воздержались", - говорится в сообщении.

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По итогам заседания комиссии чиновники констатировали, что улица Московская пока остается со старым названием, однако горожане могут снова инициировать процесс ее переименования.

Декоммунизация в Украине

По данным Института нацпамяти, в Украине только за первые четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятников и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим.

Также было переименовали почти тысячу населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тысяч топонимов. В том числе-областные центры. Кировоград стал Кропивницким, а Днепропетровск-Днепром.

Автор: Юрий Годован