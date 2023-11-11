Украина зафиксировала самый большой в мире прирост в годовом исчислении в индексном рейтинге в 2022 году.

Украина заняла второе место в ежегодном Всемирном индексе благотворительности, который составляет международная благотворительная организация Charities Aid Foundation при поддержке исследовательской компании Gallup.

Лидером рейтинга шестой год подряд стала Индонезия, второе место заняла Украина, поднявшись сразу на 13 пунктов. В первую десятку рейтинга вошли также Кения, Либерия, США, Мьянма, Кувейт, Канада, Нигерия и Новая Зеландия. Пять лет назад Украина была на 81-м месте, а в 2021году - на 20-м.

"Благотворительность в Украине заметно выросла. Украина также продемонстрировала исключительная отзывчивость и ответственность в кризисные времена, особенно перед лицом российского полномасштабное вторжение. Эти замечательные изменения могут подчеркнуть стойкость, сострадание и непоколебимую приверженность украинцев поддерживать тех, кто в этом нуждается, и ставят Украину на первое место в авангарде мировой благотворительной сцены", - сказано в отчете.

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Составители рейтинга отметили, что уровень частной благотворительности в мире растет - этот тренд начался еще во время пандемии. В 2022 году хотя бы раз незнакомым людям так или иначе помогали 72% взрослого населения планеты.

Ситуация в Украине - выплаты ветеранам

В Украине вдвое увеличат финансирование программ поддержки ветеранов войны в 2024 году в рамках утвержденного бюджета. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также отметил, что на реабилитацию и психологические услуги будет выделено 2,6 млрд грн. Также предусматривается 6 млрд грн для обеспечения ветеранов жильем.

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