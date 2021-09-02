С дома снят арест, теперь его демонтируют. От метода контролируемого подрыва дома отказались.

Дом на улице Грушевского в Дрогобыче, где в 2019 году в результате обвала подъезда погибли восемь человек, среди которых были и дети, демонтируют.

Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета. В сообщении отмечается, что здание признано аварийным.

"Весной прошлого года из госбюджета направили 40 млн 727 тыс. грн на приобретение новых домов для жителей. За эти средства купили 59 квартир", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Что касается самого аварийного здания, как отмечают в мэрии, длительное время на него был наложен арест, поскольку продолжались следственные действия и выясняли причину обвала.

"В июне арест сняли. Поэтому теперь активно ищут организацию, или специалистов, которые в ближайшее время разберут здание. От метода контролируемого подрыва дома отказались", - отметили в Дрогобычском горсовете.

Обвал дома в Дрогобыче

В ночь на 28 августа 2019 года произошел обвал в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч Львовской области. В результате обвала погибли восемь человек. Их тела спасатели достали из-под обломков. Без крыши над головой тогда остались почти 30 человек.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В октябре того же года было установлено, что причиной аварии стало разрушение несущей стены в подвале.

Пострадавшим в результате обвала выделили из областного бюджета Львовщины более 1 млн грн.

Автор: Ирина Погорелая