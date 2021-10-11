В ноябрьском выпуске комиксов сына Кларка Кента ждет роман с приятелем-репортером.

Авторы супергеройских комиксов от DC решили пойти на нестандартный ход и совершили "камин-аут" новому Супермену, раскрыв его нестандартную сексуальную ориентацию.

Об этом автор Том Тейлор заявил в интервью The New York Times.

В пятом выпуске серии "Сын Кал-Эла", который выйдет 9 ноября, сын Кларка Кента Джон не просто станет бисексуалом, но и закрутит роман со своим приятелем-репортером Джеем Накамурой. Таким образом он повторит судьбу своего отца, который женился на журналистке Лоис Лейн.

"Супермен - это символ, олицетворяющий надежду, истину и справедливость. Сегодня он олицетворяет нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом могущественном супергерое из комиксов", - говорит Тейлор.

Читайте такжеКритики определили худшую супергеройскую франшизу всех временДжон Кент был Супербоем до июльского выпуска, когда его отец отошел от дел, а он занял его "должность" Супермена.

Стоит отметить, что инклюзивность в комиксах DC затронула не только Супермена, но и напарника Бэтмена - нового Робина, который в августовском выпуске "Бэтмен: Городские легенды" тоже "раскрылся" как представитель ЛГБТ.

Ранее УНИАН сообщал, что роль нового Супермена может исполнить темнокожий актер. Соответствующую возможность изучают в студии Warner Bros.

Автор: Станислав Кожемякин