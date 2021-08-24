DC нашла нового героя / instagram.com/henrycavill
Художник DC Comics Итан Ван Скивер рассказал, что новым Суперменом станет Джонатан Кент.
На YouTube-канале ComicArtistPro Secrets он признался, что новый супергерой комиксов стал сын Супермена и журналистки Лоис Лейн.
"Пока этого никто не знает, кроме меня. Думаю, Кларк Кент попрощается с нами. Его собираются заменить Джонатаном Кентом, а затем объявят, что этот персонаж - гей", - сказал художник.
Стоит отметить, что студия DC пока никак не прокомментировала эту новость.
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