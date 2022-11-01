При этом в области утром действуют графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии.

В Черкасской области ликвидировали последствия ракетного обстрела, который осуществили российские оккупанты 31 октября.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Тelegram.

"Последствия вчерашней вражеской атаки ликвидированы. Вся область подключена к питанию", - подчеркнул Табурец.

Видео дня

В то же время, добавил он, в области утром применены графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии, потому что это нужно энергосистеме.

Вчерашний удар РФ по Украине

31 октября утром российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 45 из 50 вражеских ракет.

В частности, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области. Часть области была обесточена. В результате вражеских ударов по объекту энергетики пострадали четыре человека, которые были госпитализированы в медучреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: