Через несколько часов представитель артиста прибыл на штрафплощадку, оплатил штраф и забрал машину.

В Киеве инспекция по парковке эвакуировала автомобиль, который был припаркован на полосе общественного транспорта на ул. Большая Васильковская.

Об этом сообщает Киевская платформа эвакуации. В сообщении уточняется, что это произошло 29 декабря в12:30.

Владелец автомобиля оказался членом семьи украинского исполнителя, бывшего народного депутата и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

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"Через несколько часов представитель артиста прибыл на штрафплощадку на ул. Набережно-Луговой. В течение 20 минут мужчина оплатил штраф через приложение "Киев цифровой" и забрал машину", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинский певец Святослав Вакарчук показал себя в трех разных образах. Подборку фотографий музыкант опубликовал в своем Instagram.