Страны Балтии и Польша также убеждают другие страны, чтобы они поддержали Украину на пути в НАТО без ПДЧ.

Ускоренное вступление Украины в НАТО сейчас четко поддерживают 11 стран.

Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев.

"Я абсолютно уверен, что все 30 (стран-членов НАТО – УНИАН) будет, но будет не завтра. На сегодня есть 11 стран, которые четко высказались, что они поддерживают нас без ПДЧ (План действий по членству в НАТО), то есть по ускоренной процедуре вступление в Альянс. Некоторые страны сказали, что в принципе поддерживают, но не сейчас, ну и многие страны пока не высказались", - сказал Чернев.

Видео дня

Он отметил, что сейчас проводится работа с другими странами. В частности, партнеры Украины - страны Балтии, Польша - также убеждают другие страны, чтобы они поддержали Украину на пути в НАТО именно без ПДЧ.

"Будем откровенными - многие страны, говоря о том, что нам нужны реформы, на самом деле не хотели нашего продвижения в НАТО, потому что боялись провоцировать РФ, не хотели с ними ухудшать экономические, энергетические связи. Сейчас этого нет. В частности, и Германия избавляется от энергетической зависимости от РФ... Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим еще больше "да" для Украины", - сказал Чернев.

Вступление Украины в НАТО:

30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.

В тот же день, 30 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на оборонной поддержки Украины в войне, начатой против нее РФ.

2 октября президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. Главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.

3 октября 2022 года в Офисе президента объяснили, когда Украина станет членом НАТО.

Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября.

Вас также могут заинтересовать новости: