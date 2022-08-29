Андрей Пионтковский отметил, что Европе осталось лишь вооружать армию Украины.

Европа уже 70 лет говорит о создании европейской армии, но она уже существует. Именно украинская армия и является европейской, но ее необходимо вооружать.

Об этом рассказал российский публицист и политический деятель Андрей Пионтковский.

"Единственная европейская армия, которая есть на сегодняшний день, - армия Украины. Все, что Европа может сделать – вооружить армию, которая прекрасно справляется со своей исторической задачей – защитой Европы от вторжения с Востока", - отметил публицист.

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При этом он указал, что мощная украинская армия в качестве члена НАТО станет гарантом ослабления России.

"В этом случае никакой другой армии Европе не понадобиться, да и создать другую они не смогут. Некоторые западные политики пытаются сократить поток военной помощи в Украину, мотивируя это тем, что потом нечем будет защищаться. Они должны понять, что украинцы их сейчас и защищают, и останавливают российскую армию", - подытожил Пионтковский.

Как ранее сообщал УНИАН, на седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в создании совместной армии ЕС нет необходимости.

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