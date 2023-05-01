Наиболее важными и популярными праздниками украинцы считают Пасху и Рождество Христово.

Большинство опрошенных граждан Украины больше не считают День Победы (9 мая) популярным праздником.

Об этом свидетельствуют результаты опрос Киевского международного института социологии, проведенного в течение 14-22 февраля 2023 года.

В частности, социологи спросили, какие праздники являются наиболее популярными (важными или любимыми) среди населения Украины.

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Опрос продемонстрировал, что наименее популярными праздниками украинцы считают такие даты как День Труда (1 Мая) - 5%, и День Победы (9 мая) - 13%.

Как отметили социологи, отношение ко Дню Труда (1 мая) в период с 2010 по 2021 год существенно не изменилось, потому что это был один из наименее популярных праздников. Только 12% украинцев в 2010 и столько же в 2021 считали его наиболее важным или любимым. А в 2023 году количество сторонников этого праздника упало до 5% и это сейчас наименее любимый праздник среди украинцев.

Кроме того, отношение ко Дню Победы 9 мая претерпело существенные изменения. В 2010 это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения. К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его наиболее важным праздником. А в 2023 осталось только 13% сторонников этого праздника.

В то же время, большинство населения Украины (примерно 70%) празднует Пасху (Пасху) и Рождество Христово (69%) как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины (63%) и День защитников и защитниц Украины (54%).

Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте с процентом в 52%.

День Конституции, Международный женский день, Троица, имеют соответственно 29%, 25%, 22%.

Как проводился опрос - подробности

В течение 14-22 февраля 2023 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Отмена советских праздников в Украине - детали

13 февраля на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект №9009, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них начать три новых праздника.

Депутаты Верховной Рады считают, что нужно отменить государственные выходные 1, 9 мая и 8 Марта, потому что они ассоциируются с советским прошлым.