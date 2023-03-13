Отношения Украины и ЕС и Запада в целом могут проявляться и оцениваться в различных контекстах.

Более 80% украинцев считают, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от ее членства в Евросоюзе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По словам социологов, российское широкомасштабное вторжение в 2022 году усилило поддержку европейской интеграции и в значительной степени нивелировало региональные различия в этом вопросе.

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В частности, по состоянию на январь 2022 года 92% украинцев хотели, чтобы Украина стала членом ЕС, а в зависимости от региона показатель составляет 88-94% (в частности, на востоке 88% поддерживают членство в ЕС).

"В то же время отношения Украины и ЕС и Запада в целом могут проявляться и оцениваться в разных контекстах. Поэтому мы задали респондентам несколько вопросов относительно различных аспектов отношений Украины и ЕС/Запада", - пояснили в КМИС.

Так, по результатам опроса, 82% респондентов соглашаются, что будущее Украины как процветающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС (в том числе полностью соглашаются – 50%), не соглашаются с этим – 14%.

Как проводился опрос

Опрос проводился в две волны: 14 - 22 февраля и 22 февраля - 6 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено, соответственно, 2 тыс. 007 и 985 взрослых респондентов, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Отмечается, что, несмотря на статистические погрешности выборки, полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Путь Украины в ЕС - подробности

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сейчас демонстрирует хороший прогресс в выполнении семи рекомендаций для подготовки к вступлению в Евросоюз.

Литовский политик, член Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что если переговоры о вступлении Украины в ЕС начинаются в этом году, Украина вполне реально может стать членом Евросоюза в 2029 году. Тогда украинцы также смогут принять участие в выборах в Европарламент.