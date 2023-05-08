Такие действия могут навредить пропавшим людям, отмечают в Минреинтеграции.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призывают украинцев не публиковать сообщения с информацией о пропавших без вести родных в социальных сетях.

"Родные пропавших без вести хватаются за любой шанс разыскать близких, в частности публикуют сообщения в социальных сетях и телеграм-каналах. При этом указывают персональные данные, что может навредить их близким", – говорится в сообщении на сайте Минреинтеграции.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко призывает соблюдать элементарную информационную безопасность. В частности, украинцев просят:

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не выставлять фото в военной форме;

не указывать номера частей;

не указывать звание и остальные персональные данные пропавших без вести лиц.

В то же время люди, потерявшие связь с родными, могут обратиться к Уполномоченному по вопросам пропавших без вести или в остальные профильные ведомства.

Розыск пропавших без вести украинцев: что известно

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что сейчас Офис уполномоченного проводит розыск примерно 7 тысяч человек. Речь идет о тех, чьи родственники или знакомые обратились в Офис.

В то же время в МВД называют значительно большие цифры. Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко сообщил, что с начала вторжения России в Украину было зарегистрировано 101 543 факта относительно пропавших без вести лиц, но большинство удалось разыскать. По состоянию на начало мая пропавшими без вести считались 23 760 украинцев.

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