В Госпродпотребслужбе отметили, что потребители даже могут вызвать полицию.

Украинские супермаркеты и магазины нарушают права потребителей. Украинцы в этих случаях могут даже вызвать полицию.

Так, если охранник подошел к посетителю и потребовал предоставить личные вещи к осмотру, то это является грубым нарушением и стоит вызвать правоохранителей.

"Если к вам подошел владелец заведения, директор, охранник или продавец с требованием (показать вещи - УНИАН) – требуйте предъявить документы, которые являются основанием для обыска, ведь таких полномочий у них нет", – рассказали в Госпродпотребслужбе.

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При этом, если возникло подозрение в краже, то охрана может проследить за покупателем с помощью видеокамер и вызвать полицию, если:

камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл;

сработала рамка на выходе из магазина;

другие покупатели заметили кражу и сообщили.

"Требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон... Если Вы против проведения осмотра, но охранник вам угрожает или не выпускает из магазина – вызывайте полицию", – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Главном управлении Госпотребслужбы в Винницкой области сооющили о том, что злоумышленники выпускают фальсифицированное масло, выдавая его за продукцию фирмы "Апрель".

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