В ближайшее время они воссоединятся со своими семьями.

В Украине вернулись еще восемь детей, которых незаконно вывезли в Россию или на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Сегодня, в День Святого Николая, возвращаем восьмерых детей домой. Совместные усилия способны создать предрождественское чудо - четверо девочек и четверо парней в возрасте от 8 до 18 лет уже скоро воссоединятся со своими семьями и встретят праздники в объятиях своих близких на родине", - заявил он.

Ермак выразил благодарность государству Катар и ЮНИСЕФ за вовлеченность в процесс возвращения депортированных детей и тех, которые оказались на ВОТ.

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Возвращение похищенных Россией украинских детей

Ранее The Washington Post писало, что Россия согласилась освободить еще шесть похищенных украинских детей и позволить им воссоединиться со своими семьями в Украине в результате посредничества Катара. Отмечалось, что группа из шести человек должна покинуть Москву во вторник и через Беларусь отправиться в Украину, рассказал источник. Мать одного 11 - летнего мальчика из этой группы-украинский солдат, которая сейчас в плену в России. Его отец умер около десяти лет назад, и теперь он будет жить у тети по материнской линии. До сих пор он жил у родственников в Донецкой области.

С начала полномасштабной войны на территорию Беларуси вывезли более 2400 детей из Украины. Об этом говорится в исследовании лаборатории гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здоровья.

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