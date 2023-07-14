Она отметила, что украинцы поддерживают возвращение всех оккупированных территорий.

Украина не уступит свою территорию в обмен на гарантированное членство в НАТО или Европейском Союзе.

Такое заявление сделала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью Newsweek. "Только мы, украинский народ, можем решать, что будет с нашими территориями, и абсолютное большинство населения поддерживает возвращение всех без исключения оккупированных регионов. Украина не сдастся и не обменяет собственную территориальную целостность на какие-то обещания о вступлении в НАТО или ЕС", - сказала она.

Ташева отметила, что, хотя сроки освобождения Крыма пока неизвестны, общий план не вызывает у нее сомнений. "Я бы не хотела спекулировать на точных временных рамках. Конечно, существуют различные возможные сценарии возвращения Крыма, в том числе и сценарий отсечения сухопутного коридора в Крым от России. Это будет означать, что российский военный контингент на полуострове будет изолирован", - пояснила она.

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Украина понимает, что оккупанты могут сопротивляться, однако нельзя исключать и их побег в рамках очередного "жеста доброй воли", добавила представительница президента.

Планы по деоккупации Крыма: что известно

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия превратила полуостров в военную базу. По его словам, война началась с Крыма и должна им закончиться.

В украинской разведке говорили, что деоккупация полуострова будет проводиться комбинированным путем.

В апреле президент сообщил, что в украинское контрнаступление входят планы по деоккупации Крыма.

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