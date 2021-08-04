Министерство иностранных дел уже связалось со спортсменом.

В Министерстве иностранных дел Украины готовы оказать помощь тренеру белорусской гандбольной команды "Віцязь" Константину Яковлеву, который приехал в Украину из-за преследования.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды "Віцязь" Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь", - написал Кулеба.

Как известно, Яковлев принимал участие в мирных акциях и комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. В июне Яковлев провел 15 суток под арестом по статье о несанкционированном массовом мероприятии.

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Напомним, 1 августа стало известно, что белорусскую бегунью Кристину Тимановскую отстранили от участия в Олимпийских играх 2020 года и пытаются насильно вывезти из Токио в Минск. При этом спортсменка записала видеообращение, в котором попросила МОК вмешаться в ситуацию.

Причиной конфликта, по заявлению МОК Беларуси стало заключение врачей. Якобы у спортсменки плохое эмоционально-психологическое состояние. Сама же Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали, и рассказала о конфликте с белорусскими спортивными чиновниками.

Власти Чехии заявили, что готовы оказать спортсменке визовую поддержку. Позже Польша предоставила легкоатлетке гуманитарную визу.

После этого еще трое спортсменов решили покинуть Беларусь. Главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев уехал в Украину.

Легкоатлеты-многоборцы Андрей Кравченко и его жена Яна Максимова тоже решили, что не хотят жить в Беларуси. В настоящее время они находятся в Германии.

Автор: Надя Пришляк