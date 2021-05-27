На Родину из сектора Газа вернулись 109 украинцев. Самолет с ними утром приземлился в Киеве.
Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента. Глава государства Владимир Зеленский приветствовал успешное возвращение украинских граждан.
В сообщении отмечается, что вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии.
"Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины. Поэтому паспорт с сине-желтым флагом – это залог того, что государство не оставит своего гражданина один на один с бедой", - говорится в сообщении.
Читайте такжеУкраина начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа (видео)Гуманитарная операция проходила в условиях вооруженного противостояния в регионе. С целью организации эвакуации украинцев из сектора Газа МИД и дипломаты провели ряд непростых переговоров. В тесном сотрудничестве и координации государственные институты обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.
Как отметил Владимир Зеленский, украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой ситуации они не оказались бы.
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