"Перевозчик" со своими клиентами задержан. Все они предстанут перед судом.

Украинские пограничники задержали троих уклонистов и мужчину, который пытался переправить их за границу.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), 30-летний житель села Граденицы в Одесской области, пытался переправить трех беглецов в непризнанное Приднестровье.

"Путь выбрал через Кучурганский лиман и хорошо подготовился: закупил резиновые рыбацкие сапоги-заброды, надувной матрас и противомоскитные средства", - поделились деталями пограничники.

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В ГПСУ отметили, что в машине дельца оперативники Измаильского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов нашли также $13,5 тыс.

Организатор сделки и его "клиенты" задержаны, они предстанут перед судом.

Уклоняться в Украине

Пограничники постоянно ловят уклонистов, которые пытаются выехать из Украины. Часто они придумывают интересные схемы, чтобы незаметно перебраться за границу. Так ранее пограничники рассказывали о случае, когда мужчина призывного возраста прикинулся женщиной, чтобы уехать из страны. А еще группа молодых людей сделала из себя несовершеннолетних, чтобы также покинуть Украину.

При этом весной стало известно, что нардеп, член комитета Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что работает над законопроектом о реестре "уклонистов".

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