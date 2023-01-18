В частности, распространяется несколько фейков.

Российская пропаганда с момента трагедии в Броварах, которая произошла сегодня утром, выдвигает различные дезинформационные теории относительно авиакатастрофы вертолета.

"Роспропаганда и враждебные Telegram-каналы с момента трагедии в Броварах выдвигают различные дезинформационные теории относительно авиакатастрофы. Сбитие вертолета украинской ПВО. Это была одна из первых и наименее вероятных версий, поскольку ни одного постороннего объекта в небе не было зафиксировано... Это именно тот некачественный вертолет, который закупил в 2018 году бывший министр МВД. Это дезинформация, поскольку все машины проходят технический осмотр перед вылетом, и если бы была обнаружена неисправность, ему бы не дали разрешение на вылет, или заменили бы на исправный", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Также отмечается, что одной из поздних версий была мистическая история "заказного" убийства экипажа российскими спецслужбами для наращивания паники и страха, что все украинцы беззащитны перед "великой Россией".

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"Наиболее цинично выглядело сообщение руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина, который пытался высказать сочувствие, что является манипуляцией, поскольку его "элитные" воины продолжают убивать украинцев", - отметили в ЦПД

Катастрофа вертолета в Броварах: подробности трагедии

18 января в городе Бровары Киевской области на территории детского сада упал вертолет. На месте падения обнаружены 14 погибших, среди которых один ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

По данным ГСЧС, всего пострадали 25 человек, среди которых 11 детей.