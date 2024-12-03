Она говорит, что получает много таких обращений.

На данный момент из 10 мобилизованных мужчин можно отобрать лишь двоих, способных воевать на фронте, заявила народный депутат Украины Анна Скороход.

Она рассказала в эфире Вечер.LIVE, что часть работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки действуют в рамках закона, однако некоторые прибегают к силовой мобилизации. По словам Скороход, она имеет несколько сотен обращений относительно таких случаев:

"Когда человека останавливают и, не проверив документы, "пакуют", бьют, привозят и даже не обращают внимание на то, что у него инвалидность. Берут военный билет, где человек исключен с учета, и дают новый. "Военника" нет и дела нет. И нет доказательств того, что человек был исключен [с учета], потому что это было 10-20 лет назад".

Также нардеп отметила, что мобилизованные таким образом часто жалуются, что их возят "от полигона до полигона", поскольку их никто не хочет принимать на обучение.

Видео дня

Мобилизация в Украине

Летом в Министерстве обороны заявили, что часть видео с силовой мобилизацией является сделанной для российской пропаганды "постановкой", однако некоторые из них правдивы.

В заявлении отмечалось, что министерство "не терпит" превышение полномочий работниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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