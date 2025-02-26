Военные, самовольно оставившие место службы, могут восстановиться на службе по упрощенному алгоритму до 1 марта.

Для возвращения после самовольного оставления воинской части (СОЧ) надо до 1 марта подать рапорт через приложение Армия+. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Вернуться из СОЧ по упрощенному алгоритму можно до 1 марта", - сказано в сообщении.

В связи с этим, в Минобороны напомнили, как это сделать.

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"Военные, которые самовольно оставили воинскую часть до 29 ноября 2024 года, еще есть время вернуться на службу по упрощенному алгоритму", - уточняется в сообщении.

В частности, для этого следует выполнить следующие шаги:

подать рапорт через приложение Армия+ на возвращение на службу после СОЧ;

прибыть за 24 часа в ближайший отдел ВСП;

получить консультацию и добраться до батальона резерва;

за 72 часа восстановиться на службе и вернуть социальные гарантии и выплаты;

подать в Армия+ еще один рапорт - на смену места службы, прикрепив; рекомендательное письмо

за 72 часа получить согласование.

Как отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, благодаря приложению Армия+ сокращено время на возвращение на службу до нескольких дней без необходимости лишних контактов или личного представления рапорта.

"Своими сервисами в смартфоне мы даем возможность не только восстановиться, но и взять под контроль свою службу и найти себе место, где можно будет приносить максимальную пользу", - отметила Черногоренко.

Отдельно сказано, что после 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако по общей процедуре, которая может занять несколько месяцев. В настоящее время денежное обеспечение и другие гарантии не возвращаются.

СЗЧ в Украине - сколько военных вернулись

Как сообщал УНИАН, за прошедшую неделю рапорты на возвращение в армию через приложение "Армия+" подали более 300 украинских военнослужащих, самовольно оставивших часть. Динамика возвращения из СЗЧ должна ускориться, ведь срок для отсутствия уголовной ответственности ограничен.

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