Суд отказал адвокату Стерненко в удовлетворении ходатайства об отводе судьи

Соответствующее решение принял судья Андрей Трубников.

Суд отказал адвокату общественного активиста Сергея Стерненко в удовлетворении ходатайства об отводе следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Владимира Бугеля, который должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения активисту.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Андрей Трубников. "В удовлетворении заявления адвоката Виталия Тытыча... об отводе следственного судьи Шевченковского районного суда Киева Владимира Бугеля... отказать", - отметил судья.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 июня, люди, которые пришли поддержать Стерненко, прогнали из-под Шевченковского райсуда представителей интернет-издания пророссийского блогера Анатолия Шария.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генпрокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса ("умышленное противоправное причинение смерти другому человеку"; "ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения").

В СБУ заявили, что экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

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