Обвиняемый в заказе нападения на активистку Владислав Мангер и организатор Алексей Левин (Москаленко) выступили с последним словом.

Днепровский суд Киева огласит приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк после 20 июня.

Сегодня прошло последнее судебное заседание по делу Гандзюк, передает Украинская правда. Обвиняемый в заказе нападения на активистку Владислав Мангер и организатор Алексей Левин (Москаленко) выступили с последним словом, в ходе которого отрицали причастность к преступлению.

"Я скажу только одно предложение. Я этого не делал", - сказал Мангер.

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А Левин отметил, что важно было бы допросить еще четырех свидетелей. Также он сказал, что не имеет отношения к нападению и просил наказания 2-3 года. По его мнению, 10 лет это много.

Как сообщила судья-спикер, в материалах дела около 200 томов, около 70 – письменные доказательства. Кроме этого еще имеются протоколы допросов свидетелей и жалобы защитников обвиняемых.

Прокуратура просит 10 лет тюрьмы для организатора и заказчика нападения на Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера.

Дело Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года херсонскую активистку и советницу мэра города Екатерину Гандзюк облили кислотой, из-за чего она умерла в больнице в ноябре того же года.

Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, а затем переквалифицировала на умышленное убийство.

Приговор по делу уже вынесен шестерым людям: исполнители Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, организатор Сергей Торбин и помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. Последнего осудили за сокрытие преступления. Суд над Владиславом Мангером и Алексеем Левиным продолжается уже более трех лет.

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