Президент уточнил, что речь идет о боевых командирах этой войны, чей опыт будет полезным именно на общеармейском уровне

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителей главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского и начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Фамилии были озвучены в вечернем обращении главы государства к украинцам.

Зеленский отметил, что сегодня весь день проводил совещания с военными, с военным руководством и правительством. "Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии", - подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что речь идет о боевых командирах этой войны, чей опыт будет полезным именно на общеармейском уровне.

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"Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами – и полковник Андрей Лебеденко – его направление - это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем", - сообщил Зеленский.

В этой связи, глава государства добавил, что нужна четкая практика работы с новыми технологиями. "Теорий более чем достаточно, все должно работать на практике ради украинских целей и максимального сохранения жизней наших солдат", - отметил глава государства.

Вместе с тем, Зеленский согласовал кандидатуры заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Анатолия Баргилевича. Ими стали Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый.

"Согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка – его направление – это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление: в каждом штабе должны на сто процентов понимать фронт, – бригадного генерала Алексея Шевченко – его направление – это логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, – бригадного генерала Михаила Драпатого - он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, весь реальный боевой опыт боевых командиров, боевых бригад, подразделений, построивших качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины.

Отдельно Зеленский сообщил, что провел также детальное и широкое совещание по украинскому производству оружия и боеприпасов – всего того, что уже производится и что планируется к производству. Речь идет о дронах, снарядах для дронов, артиллерии и боеприпасах, украинской технике.

"Отдельно - развитие и обеспечение мобильных огневых групп. Главком, командующие, чиновники. Четкие задачи по финансированию, ускорению контрактов. Все то, что запланировано на год, будет выполнено", - отметил глава государства.

Изменения в руководстве украинской армии

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

В частности, новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен генерал-полковник Александр Сырский вместо Валерия Залужного.

Зеленский считает, что 2024-й год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Также президент уволил с должности начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталу. Вместо него эту должность занял Анатолий Баргилевич.

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