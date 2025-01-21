По мнению Плетенчука, когда большинство военнослужащих вернется к гражданской жизни, будет обострение таких противоречий.

В Киеве, в хостеле Hostel Vshokoladi, офицерам ВСУ, которые были в форме, не позволили поесть, потому что считают, что "военные опасны". Среди трех офицеров, которые столкнулись с хамством персонала, был представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, который рассказал о деталях инцидента и высказался об общей проблеме, которая сложилась в обществе.

"Эти подробности - лишь крупица в огромной проблеме, с которой уже сталкивается наше общество и с которой оно столкнется в дальнейшем. Сама ситуация на самом деле могла закончиться там, где началась и я все сделал, чтобы так и произошло... Ведь на самом деле ни о каком обслуживании в принципе речь не шла. Я просто остановился в этом хостеле, и хотел со своими коллегами на нашей кухне пообедать нашей же едой. Нам в этом отказали", - сказал военный в эфире "Апострофа".

Он пояснил, что пытался решить конфликт с руководством, но ему не предоставили нужные контакты.

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"Соответственно здесь уже шла речь о моих правах потребителя, я уже не говорю о моральной стороне этой проблемы. Поэтому этот конфликт вышел наружу. К сожалению, в нашем обществе есть у некоторых слоев непонимание того, что происходит в стране", - считает Плетенчук.

По его словам, "пузырь", в котором некоторые люди продолжают жить, когда-то обязательно лопнет. Как пояснил спикер ВМС, военные очень часто молчат о проблемах, аналогичных той, что произошла с ним. Молчат, потому что не хотят давать поводов для радости нашим врагам, но конечно в любом конфликте есть люди, которым безразлично и этого не избежать. Они считают, что их нападение РФ не касается. Плетенчук подчеркнул:

"Но, к сожалению, эта война коснется и касается каждого, независимо от их желания. Те процессы, которые сейчас происходят, разногласия, которые возникают между различными слоями нашего общества, нам надо будет в дальнейшем вместе решать. Взаимные претензии между нами, между различными социальными группами... Когда большинство военнослужащих действительно вернется к гражданской жизни, мы увидим обострение этих противоречий".

Он считает, что прямо сейчас надо делать что-то масштабное для того, чтобы избежать таких серьезных проблем в будущем. В частности, нужна соответствующая разъяснительная работа в информационном поле, в дальнейшем - адаптация ветеранов и тому подобное. Плетенчук подчеркивает, что с такими проблемами сталкиваются все страны, а вслух об этом заговорили после войны во Вьетнаме, когда среди американцев военных количество смертей от суицидов сравнялось с количеством потерь на поле боя.

"Надо учитывать, что люди с войны возвращаются совсем другими, к сожалению. Замалчивание этой проблемы точно не приближает ее решение", - добавил военный.

Скандал с офицерами в хостеле

Напомним, трем военным в Киеве отказали в просьбе пообедать в хостеле Hostel Vshokoladi. Об инциденте рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, который был участником этой ситуации. По его словам, девушка на ресепшене хостела заявила, что "военные опасны". Также она отказалась дать телефон руководителя заведения. На тот момент было непонятно, это личная позиция работницы на ресепшене или и владельцев.

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