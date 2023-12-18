Руководитель Ривненского областного ТЦК и СП находится под стражей, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

По материалам Государственного бюро расследований суд передал в Нацагентства по вопросам выявления активов (АРМА) имущество руководителя Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в незаконном обогащении и избиении солдата.

Как сообщает ГБР, общая стоимость переданного имущества оценивается в 51 млн 700 тыс. гривен.

В частности, речь идет о:

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земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;

семь домов общей площадью почти 500 кв. м на этом же горнолыжном курорте;

земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около половины гектара и домом на 316 кв. м.

два грузовых автомобиля.

В ГБР напомнили, что расследование противоправной деятельности чиновника началось еще в июле 2023 года из-за избиения подчиненного солдата, который угрожал разоблачить преступную деятельность чиновника. В ходе расследования ГБР выявило немало недвижимости и транспорта зарегистрированных на дальних родственников чиновника.

Так, в деле об избиении солдата он подозревается в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже (чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

В конце октября 2023 года ГБР сообщило должностному лицу о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК).

Сейчас руководитель Ривненского областного ТЦК и СП находится под стражей без возможности внесения залога. Каждый раз после продления меры пресечения адвокат подозреваемого пытается обжаловать решение суда. Военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Скандал с должностными лицами Ривненского областного ТЦК и СП

В июле 2023 года работники Государственного бюро расследований задержали должностных лиц Ривненских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним. У одного из военкомов при обыске обнаружили наркотики.

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