Виктория Бирюк чинит технику и готовит механиков.

23-летняя Виктория Бирюк - военнослужащая 30-й отдельной механизированной бригады, заместитель командира роты по вооружению - сейчас воюет на Бахмутском направлении. О своей службе девушка рассказала Суспільне Донбасс.

По ее словам, она, в частности, чинит технику.

"Моя работа - с моей специальностью - это поддержание техники в боевой готовности. Я смотрю, чтобы, во-первых, техника правильно эксплуатировалась. Во-вторых, чтобы она не выходила из строя. Если что-то случается, то я помогаю, чтобы ее отремонтировали. Подаю заявки на запчасти, помогаю, конечно, методично", - рассказала Виктория. Видео дня

В ее обязанности также входит подготовка механиков.

"Постоянно надо проводить занятия с механиками, потому что если ты эксплуатируешь технику, то что-то забывается. Или приходят новые - у них недостаточно каких-то знаний. Чтобы они не делали ошибок, которые приведут к тому, что техника не будет работать", - говорит военная.

Она также рассказала об армейском быте.

"Это сложно. У тебя нет отдельной своей комнаты. У тебя нет нормальной кровати, чтобы ты там удобно себе спала. У тебя нет горячей воды - моешься в холодной. Не можешь, элементарно, есть то, что ты захочешь".

Девушка говорит, что "от макияжа, когда ты поедешь по пыли, не будет ничего хорошего".

"А прическа? Мы ходим по лесу и никто тут локоны, ничего такого не делает. А форма: я получала большего размера, чем мне нужно, и потом вшивала ее под себя так, чтобы мне было удобно", - рассказывает военная.

Дома ее ждут мама и младший брат. Брат и сестра - также служат, еще один брат - учится на военного. Муж тоже военный.

"Я еще не определилась, хочу ли проходить службу после войны - дальше. А так - просто хочу спокойной жизни. Хочу частный дом свой в каком-то очень спокойном месте", - добавила Виктория.

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