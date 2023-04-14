По словам чиновника, во время заседания Совета Церквей было принято решение, не менять время.

На Харьковщине в Пасху время комендантского часа меняться не будет, также из-за высокой минной опасности запрещено посещение кладбищ, мест захоронений, которые находятся на деоккупированных территориях области.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

"Сегодня провели Совет Церквей вместе с нашим правоохранительным и силовым блоком и отметили необходимость неукоснительного соблюдения во время этих праздников комендантского часа. Она у нас будет неизменна с 23.00 до 5.00 утра. В случае, если люди захотят быть в храме и церкви ночью, то им придется быть там до 5 часов утра чтобы не нарушить действие комендантского часа. Конечно, мы на Совете обороны области приняли решение о запрете посещения кладбищ, мест захоронений, которые находятся на деоккупированных территориях, поскольку минная опасность очень высока и достаточно серьезна", - акцентировал Синегубов.

Также, рассказывая об оперативной ситуации на Харьковщине, он отметил, что помимо минной опасности, сохраняется опасность из-за вражеских обстрелов, в частности, оккупанты продолжают обстреливать север Харьковской области, северо-восточное направление, Купянское направление.

"У нас на Изюмском направлении электромонтер, который восстанавливал электроснабжение для наших жителей, подорвался на мине, еще одна женщина, также в этом же районе, получила повреждения, когда убиралась на собственном дворе. Это говорит о том, что минная опасность на Харьковщине достаточно высока. К сожалению, Купянское направление у нас и сегодня обстреливается, там проходит линия фронта, враг бьет исключительно по жилым массивам. Есть разрушение частного жилищного фонда", - сказал Синегубов.

В Украине на Пасху будут усилены меры безопасности

Ограничения, которые действуют с начала полномасштабного вторжения России в Украину будут действовать и на Пасху, это касается и комендантского часа, его отменять не будут.

Также к местам собрания верующих будут приближены экипажи патрульной и Нацполиции. Возле церквей и храмов будут дежурить взрывотехники и кинологи.

В общем обеспечивать охрану правопорядка будут 20 тыс. правоохранителей.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключил возможности ракетного обстрела со стороны российских оккупантов на Пасху. Он призвал украинцев быть готовыми к такому варианту.

13 апреля в офисе генерального прокурора сообщили, что россияне обстреляли два населенных пункта Купянского района, ранения получили четверо гражданских.

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