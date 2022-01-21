Сергей Мальнев: Люди видят в журналистах программы "Гроші" своих защитников. Мы заставляем систему реагировать и исправляться

В интервью агентству УНИАН шеф-редактор и ведущий программы "Гроші" Сергей Мальнев рассказал о "переезде" и трансформации проекта, новом сезоне, который стартует 24 января на канале 2+2, задачах и влиянии, а также о том, почему журналисты-расследователи берутся не только за ТОПовые темы с громкими именами.

Сергей, вы не первый год шеф-редактор и всегда были за кадром. А в сентябре вы стали ведущим программы. Как ощущения? Свалилась на вас слава?

О, да! Буквально на следующий день после эфира: узнал мой старый знакомый парковщик…

… и сказал: "Вот, сейчас я тебе расскажу о настоящих проблемах!".

Нет, просто на меня посмотрел внимательно и спросил: "Это ты что ли был? А чего скрывал?" (смеется). Если серьезно, то да, стали узнавать, даже на улице, стали больше обращаться за помощью напрямую. Но я к этому отношусь спокойно. Друзья и коллеги знают, что к славе я никогда не стремился, и с тех пор как в 2017-м "из полей" перешел на редакторскую работу мне в принципе стало комфортнее находиться за кадром. Сейчас иначе – и в студии интересно.

Не тяжело совмещать?

Студия и выездные съемки занимают больше времени, но я же не один, у нас большая команда, много опытных ребят, вместе справляемся.

Насколько сильно пришлось меняться проекту "Гроші", чтобы соответствовать запросам аудитории телеканала 2+2?

Когда переходили на 2+2, конечно, переживали. Но канал нас не ломал, нам дали возможность органически почувствовать, понять, как работать с другой аудиторией, выходить в эфир в другое время, с другим хронометражем. И за это мы 2+2 очень благодарны. Пришли к тому, что наравне с эмоциональными социальными расследованиями (условно говоря, "для всей семьи") нам надо больше показывать, нашу более жесткую борьбу со всевозможными негодяями, злодеями, аферистами, чиновниками. Как говорится в нашем новом промо, "даємо відсіч". В новом сезоне, который начнется уже в этот понедельник, будет еще больше разоблачений афер, а также мы акцентируем внимание на топ-политиках и чиновниках. В частности, в первых выпусках расскажем про строительные схемы одного известного представителя власти и скелеты в шкафу высокопоставленного чиновника. А также планируется больше оперативных и актуальных тем – как и почему накаляется ситуация в стране, почему происходят те или иные события.

Осенью "Гроші" и телеканал 2+2 побывали в 10 городах Украины с выездным проектом "Громадська приймальня" - встретились с теми, кто хотел поделиться историями про коррупцию и беспредел чиновников в своем регионе. Кто обращается чаще? Как вы собираетесь использовать в программе материалы этих обращений? Как отбираете темы для сюжетов?

Я специально принес на интервью документы – обращения, которые мы получили во время этих поездок по Украине. Их сотни! Есть от простых жителей, вот, например, как это - Оксана Д. жалуется, что уже много лет не может получить положенные по закону 2 гектара земли – проблема, кстати, типичная. А вот – целая папка документов: это общественная организация из Запорожья, люди объединились и на местном уровне давно ведут борьбу c незаконным строительством, однако не сильно успешно. Именно по этой причине обратились к нам - собрали все возможные документы, которые могут пригодиться в расследовании, все выписки, копии документов про строительную аферу бывшего народного депутата. Сюжет об этом, кстати, уже был в эфире осенью прошлого года.

Также, нам ежедневно звонят, пишут на электронные почты - и журналистам, и мне, пишут на страничку в Фейсбук… По-разному сообщают о своих проблемах. С одной стороны, радует, что люди видят в журналистах программы "Гроші" своих защитников. С другой стороны, реально обидно, что из года в год проблем у простых людей не становится меньше. Хотя… в принципе, это и делает нас востребованными. Ведь чем бы мы с журналистами занимались, если бы в Украине у всех все было хорошо? Пока это не так, задача и миссия программы актуальны, и по большому счету не изменяются уже много лет: продолжать добиваться справедливости и менять жизнь к лучшему. Заставлять систему реагировать, исправляться. В этом и заключается сила влияния СМИ в демократическом обществе.

И по каким критериям журналисты "Грошей" выбирают, каким именно расследованием заниматься? Что цепляет в теме?

Коррупция и беспредел, причем чем более высокопоставленный "герой" - тем интереснее. Плюс различные истории-иллюстрации системных сбоев, которые затрагивают интерес н ы широкой аудитории. И конечно же помощь простым людям. Если видим, что действительно наболело, что человек уже использовал все возможные, доступные обычному украинцу способы добиться правды и справедливости и у него ничего не получается… когда это реальная мольба о помощи – обязательно едем снимать.

Приходилось ли журналистам "Грошей" в процессе расследования сталкиваться с угрозами, шантажом?

"Гроші" в эфире уже более десяти лет, если точнее - тринадцатый год! И мы привыкли к разного рода угрозам. Поэтому реагируем на них довольно спокойно. Фильтруем, оцениваем, насколько они реальны и насколько объективно могут быть опасными. В случае, если это какой-то сумасшедший пишет – пусть пишет. А если есть понимание, что человек потенциально может быть опасным, мы принимаем меры по защите журналистов, ведущего. В общем, используем все доступные, законные методы для самозащиты. А отбиваться, отстреливаться, убегать, слава Богу, не приходилось.

Даже на съемках не приходилось убегать?

Ну, разве что немного отступать, чтобы сохранить технику в целости и сохранности.

Как вам удается раздобыть информацию, несмотря на вероятную враждебность и возможные риски?

Много дает работа с базами данных. Плюс постоянный поиск инсайдеров. И конечно работа в полях – там самое интересное и драйвовое. Кое-кто из моих коллег мог обижаться, когда я просил быть смелее на съемках. Но каждый журналист сам оценивает степень угрозы и работает в соответствии с каким-то своим пониманием этого. Ведь можно приехать на охраняемый объект и аккуратно постучаться в двери: "Извините, мы тут приехали поснимать, не выйдете ли вы к нам, пожалуйста". Получить ответ: "Нет, не выйдем". И просто уехать. А можно в эту дверь стучать долго и настойчиво, чтобы к тебе все же вышли и дали ответы на вопросы. Но могут выйти и с кулаками, да.

По вашим наблюдениям, за годы "Грошей" в эфире, схем обмана стало больше? Какие виды мошенничества сейчас наиболее популярны?

Больше или меньше – вопрос относительный, но то, что они стали более изощренные – факт. И все чаще наши зрители становятся жертвами мошенничества в интернете.

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А попадались ли на "развод" сами журналисты "Грошей"?

Журналисты программы "Гроші" успевают вовремя остановиться, даже если предложение очень заманчивое (смеется).

Срабатывает опыт и предчувствие?

Ожидание подвоха – это в крови у журналиста, тем более журналиста-расследователя. Надо всех во всем подозревать и понимать, когда тебя пытаются обмануть.

Кстати, бывали случаи, когда такие истории становились поводом для расследования. Сюжет Саши Иваницкого про телефонные аферы начался с того, что ему позвонил типа сотрудник банка и попытался выведать данные карты. Саша – опытный журналист, сразу понял, что это типичный "развод", не бросил трубку, как это сделали бы многие, а решил подыграть мошенникам и записал их разговор. Любопытно, что сюжет вышел как раз в то время, когда в одной из колоний задержали группу людей, занимающихся именно этим видом мошенничества.

Удается ли вам добиться реакции на сюжеты о мошенничестве со стороны крупных компаний, онлайн-платформ, операторов мобильной связи, банков?

Некоторое время назад мы запустили специальную рубрику "Страна аферистов". С одной стороны, мы в очередной раз рассказываем людям про виды мошенничества и что не надо поддаваться на них, а с другой стороны, работаем для того чтобы бизнес – банки, мобильные операторы, разные компании - принимали какие-то меры по минимизации афер в сопричастных им сферах.

Как правило, крупные компании, которые заботятся о своей репутации, не только идут на контакт и комментируют проблему, но и принимают меры безопасности для своих клиентов.

Каким вы видите будущее программы "Гроші" и как бы вам хотелось развивать проект?

В будущем вижу проект более ярким и динамичным, при этом мы не станем менее расследовательской и острой программой. Нас по-прежнему будут бояться, и по-прежнему будут на нас надеяться. В этом направлении и стараемся развиваться. Плюс, конечно, "имена" - ищем новые таланты и "растим" своих журналистов, которые никого и ничего не боятся и всегда готовы прийти на помощь.

Напоследок, немного о себе - как отдыхаете, "переключаетесь"?

Я на самом деле "включен" практически 24 часа в сутки. Но если надо спустить пар – иду в тир. Шутка. Просто неплохо стреляю из пистолета, но, конечно, делаю это не чтобы переключиться, а просто потому что нравится. Плюс футбол, иногда настольный теннис, а в последнее время бег – готовлюсь к марафону.

Татьяна Стежар

Татьяна Стежар