Такое обращение готовит компания Philip Morris International.

Табачная компания Philip Morris International (PMI) готовит официальное обращение через американских конгрессменов к правительству США о наложении персональных санкций на владельца телеграм-канала "Джокер", "Слуге народа" Романа Кравца и нескольких государственных служащих, политиков и силовиков, "задействованных в схеме по рейдерству компании и системно препятствующих предпринимательской деятельности бизнеса и порочащих многолетнюю репутацию международной компании".

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Кто (орфография автора, - УНИАН) эти служащие и силовики, которые помогают мошеннику зарабатывать деньги, я скоро вам расскажу", - уточнил политик. Видео дня

Санкции США - последние новости

Как писал УНИАН, США ужесточили санкции против российской металлопродукции. В частности под ограничения попал технологический и финансовый сектор РФ, а также крупные российские металлургические и горнодобывающие компании, которые относятся к "стратегической металлургической отрасли".

Также сообщалось, что банки Китая массово бегут с Мосбиржи из-за санкций США. Отмечается, что китайские банки рискуют попасть под вторичные санкции США, потому что Мосбиржа внесена в SDN-список американского Минфина с запретом на любые операции.

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