В частности, речь идет о подготовке совместного документа, который будет представлять позицию международного сообщества относительно справедливого завершения войны.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что для проведения второго Саммита мира предпосылкой является подготовка совместного документа на основе конкретных пунктов Формулы мира Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

Спикер отметил, что продолжается подготовка ко второму Саммиту мира. В период августа-октября было проведено девять тематических конференций по конкретным пунктам Формулы мира. По итогам каждой конференции были приняты совместные коммюнике.

"И мы считаем, что эти коммюнике, эти документы создают прочные основы для завершения разработки совместных мирных рамок. Много раз говорилось о том, что мы работаем над этими совместными рамками мира. И этот документ, который мы планируем завершить в ноябре, представит позицию международного сообщества относительно справедливого завершения войны, исходя из целей и принципов Устава ООН", - подчеркнул Тихий.

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Он добавил, что именно подготовка этого совместного мирного механизма является предпосылкой или условием для проведения успешного второго Саммита мира.

"Как мы говорили много раз, мы готовы пригласить представителей России на второй Саммит мира", - подчеркнул Тихий.

По его словам, никому не нужно протокольное мероприятие.

"Всем, по моему мнению, нужен содержательный саммит и мероприятие, которое сможет действительно приблизить мир. Эта работа продолжается", - добавил Тихий.

Также он решил не называть никаких сроков или дат, потому что это подорвало бы позицию Украины.

Вместе с тем, по его словам, План победы Украины является инструментом для воплощения Формулы мира.

Как сообщал УНИАН, украинская власть ко второму саммиту мира готовит план из трех пунктов Формулы мира, ранее рассмотренных на инаугурационном саммите в Швейцарии в июне. Речь идет о продовольственной безопасности, энергетической безопасности и обмене пленных и похищенных детей. Кроме этого, с августа продолжаются тематические конференции по другим элементам Формулы мира. По их результатам в итоговый документ могут войти другие пункты Формулы.

Формула мира Украины предусматривает десять пунктов - от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых удерживают на территории России.

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