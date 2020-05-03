«Сакральная дата». Как карантин помешал любителям «русского мира» отметить 2 мая в Одессе

События шестилетней давности стали для Одессы «черной меткой». Уличные баталии 2 мая 2014 года, во время которых погибли 48 и пострадали более двухсот человек, не в силах забыть ни их участники, ни очевидцы. Тем более, что ежегодно эту дату в своих интересах пытаются использовать пророссийские силы.

«Артподготовка» и карантин

В текущем году в Южной Пальмире прошла своего рода «артподготовка». Так, примерно за неделю до очередной годовщины, в Свято-Успенском мужском монастыре (УПЦ МП) вспыхнул пожар - загорелись два автомобиля и бывший коровник. Повредил ногу, помогавший спасателям архимандрит, но обошлось без жертв. Тем не менее, в соцсетях засияли страшилки об «обгоревших монахах», которых искусно «привязали» к пожару в Доме профсоюзов шестилетней давности...

По подозрению в поджоге был задержан бывший послушник монастыря, но своевременный вброс сработать успел...

ЧП в святой обители почти совпало с еще одним событием: местные патриоты восстановили на Куликовом поле, возле Дома профсоюзов, рухнувший в феврале флагшток с Флагом Украины. Волонтеры утверждают: предыдущую конструкцию кто-то повредил намеренно – злоумышленники испортили крепления, и она не устояла под порывами ветра. На упавшем флагштоке неизвестные написали: «Рука Москвы дотянулась».

Но, несмотря на «подготовку» определенных сил к «сакральной дате», что-то пошло не так.

Свою лепту внесли и сотрудники СБУ, предупредив провокацию пророссийских сил. УНИАН сообщал, что злоумышленники планировали массово распространить на Куликовом поле печатную продукцию сепаратистского толка. В изъятых «агитках» содержались призывы к созданию «республики Новороссия» и силовому захвату государственной власти.

Коррективы внес и COVID-19 – из-за карантина масштабные акции не удались. В центре города почтили память двух украинских патриотов – Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, первых погибших 2 мая 2014 года. Их расстрел стал своеобразной точкой невозврата, спровоцировав поход на палаточный городок, обустроенный антимайданом возле Дома профсоюзов.

2 мая нынешнего года здесь вновь собрались желающие помянуть погибших в пожаре. Из-за карантина на площадь пропускали только по два человека. В образовавшейся очереди раздавались недовольные крики, обвинения в адрес полиции, всего украинского и отдельное «спасибо» - властям...

В числе посетителей площади не трудно было заметить нардепов от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко и Николая Скорика, представителей «Слуги народа» - Алексея Леонова и Артема Дмитрука. Депутатов и родственников погибших пустили к Дому профсоюзов отдельно (с другой стороны), что вызвало в рядах других посетителей определенное недовольство.

Некоторые пришедшие «помянуть» не обошлись без запрещенной советской символики, громких дебатов о «бандеровцах» и «нацистах», оскорблений и прочих конфликтов. Например, подоплекой одного из инцидентов стали «языковые разногласия». Под руку «русскоязычным» попал Валентин Ткачук - житель города Черноморска Одесской области, говоривший на украинском. Спровоцировали скандал несколько женщин, потребовавших, чтобы парень перешел на русский язык. За них «вписались» трое мужчин: применяя ненормативную лексику, набросились на Ткачука и начали бить. Очевидцы позвали полицию, сотрудники которой… просто пропустили хулиганов на площадь.

Были и еще инциденты. В общей сложности, как утверждают в полиции, не больше десятка: с одежды одного из активистов сорвали шеврон (в виде Флага Украины), отличился ругавшийся матом пенсионер – мужчина проигнорировал карантин, отказавшись надеть медицинскую маску...

«Мы просили граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций. Помнить, что от сознания каждого зависит не только мир и спокойствие в городе, но и эпидемическая ситуация в регионе», - подчеркнули в полицейском главке.

В субботу Куликово поле дважды закрывали на санобработку – обрабатывали турникеты и места скопления людей. Что, впрочем, не помешало организованной группе (постоянным участникам акций подобного толка) развернуть на публике большой транспарант с фотографиями погибших в Доме профсоюзов. Выпустив в небо черные шары с контрастным - «Помни Одессу. Стоп фашизм», они разошлись.

Оппоненты в долгу не остались. Включили через громкоговоритель запись о «предупредительных мерах» на… немецком языке.

Не беспорядки, а бои за идеалы

Хотя прошло уже шесть лет, уголовные производства по беспорядкам 2 мая по-прежнему «в работе». В прокуратуре Одесской области говорят, что за последние годы сотрудники регионального главка Нацполиции допросили более 1,3 тыс свидетелей. Проведено порядка 250 экспертиз, в том числе генетически-молекулярные, баллистические, горючих веществ, взрывных и отравляющих веществ и пр. Кроме того, чтобы установить причины гибели людей в Доме профсоюзов, дополнительно назначены 34 судебно-медицинские экспертизы.

«Сейчас правоохранители решают вопрос о привлечении к ним международных специалистов», - добавили в надзирающем ведомстве.

В целом, статус обвиняемых получили 29 человек, из которых троим вынесен приговор, в отношении шестерых материалы дела – в суде. Еще 13 подозреваемых – в розыске.

Особый интерес общественности вызвало дело, по которому проходили 19 пророссийских участников беспорядков, которых в 2017 году оправдал Ильичевский районный суд. Прокуратура обжаловала приговор в Апелляционном суде Николаевской области.

По словам координатора общественной комиссии «Группа 2 мая» Татьяны Герасимовой, эти слушания напоминают «театр абсурда». Заседания постоянно переносятся из-за неявки фигурантов, которых вместе собрать попросту невозможно. Хотя бы в силу того, что два основных - украинец Сергей Долженков (Капитан Какао) и россиянин Евгений Мефедов, обвинявшиеся еще и в сепаратизме, давно на свободе. Более того, Мефедов уже в РФ (отбыл по программе обмена пленными) и, по данным Герасимовой, будет баллотироваться в Госдуму от партии «За правду» Захара Прилепина.

Активисты подчеркивают, что нельзя рассматривать беспорядки 2 мая отдельно от предыдущих событий 2014 года, имевших место в Одессе. Ведь ситуация нагнеталась месяцами. Антимайдан под российскими триколорами открыто звал «русского брата», а скандирования «Слава Руси!» заглушали любые призывы к мирному диалогу.

Свежи в памяти и откровенная попытка захвата Одесской ОГА (3 марта 2014 года) с намерением провозгласить создание «Одесской народной республики»; неоднозначный «парад» по случаю освобождения города от фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны (10 апреля 2014 года) и пр.

«2 мая произошла не драка, не беспорядки, а настоящий бой. И первой его жертвой стал человек с ярко выраженной проукраинской позицией – Игорь Иванов. Куликово поле – финал череды событий», - подчеркнула Татьяна Герасимова.

Как вспоминает очевидец тех событий, участник «Группы 2 мая» Сергей Дибров, в масштабные баталии, длившиеся около 7 часов, были вовлечены не менее 5 тысяч человек. Он категорически не согласен с тем, что в тот день граждане (любых взглядов) стали жертвами обстоятельств.

«С обеих сторон люди совершенно осознанно шли в бой, защищая свои идеалы или исполняя приказы своих лидеров. При таком раскладе они – никак не жертвы…», - подчеркнул Дибров.

Мифы, метафоры и «управляемый хаос»

Но все ли осознано шли в этот бой? Известный одесский психиатр Борис Херсонский называет майские события 2014 года «управляемым хаосом» и считает, что большинство пришедших на Куликово поле попали под власть гнева, охватившего их из-за расстрела украинских патриотов. В то же время, в многотысячной толпе наверняка были лидеры, к мнению которых прислушивались определенные группы людей. Так, известно, что часть футбольных фанатов была на матче «Черноморец» - «Металлист». Узнав о гибели Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, болельщики ушли со стадиона и присоединились к проукраинским активистам.

«Мы поняли, что решается судьба Одессы», - сказал позднее один из представителей ультрас.

Борис Херсонский отмечает, что участники пророссийских акций, как правило, используют метафоры, уходящие корнями на семь десятков лет назад, во Вторую мировую войну. В частности, успешно раскручены лозунги «Одесса – город-герой» и «Не забудем, не простим». Собственно, фраза «Не забудем, не простим» в октябре 1941-го в газете «Красная звезда» стала заголовком статьи об издевательствах над пленными. По такой же аналогии в 2014 году «защитники» одесского Дома профсоюзов вдруг назвали его «брестской крепостью» (Брестская крепость оборонялась нацистам в 1941-м).

Другими словами, по мнению Херсонского, противники Украины манипулируют идеей оккупации, что является очень важным психологическим фактором. Ведь многомесячное нагнетание ситуации с использованием военных метафор сработало – шесть лет назад некоторые горожане действовали, как считает психиатр, находясь в каком-то нереальном пространстве.

Одессу и сегодня продолжают «раздирать» противоречия. Одни считают майские события 2014 года освобождением от «русской весны». Другие, предпочитая «забыть» о гибели патриотов, концентрируются на Доме профсоюзов, называя пожар «убийством невиновных». Таким настроениям, в немалой степени, способствуют финансовые вливания интересантов, получающих с горя родственников и близких погибших людей определенные дивиденды.

По мнению общественных активистов, положить конец подобным спекуляциям могло бы объективное расследование. «Точки над «и» расставит только правда», - считает Татьяна Герасимова.

Впрочем, как напомнил бывший правоохранитель, Владислав Сердюк, уголовное производство, открытое по ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), лежит «мертвым грузом» в следственном управлении регионального главка Нацполиции.

«То самое дело, по которому в 2017 году оправдали 19 антимайдановцев, так называемую группу Долженкова. По моей информации, руководителю местного следствия дана команда из Киева - никаких действий не проводить, никого к материалам производства не подпускать и никому его не показывать», - отмечает Сердюк.

Часть производств, открытых в отношении экс-сотрудников милиции и спасателей, слушается в судах, некоторые попали в работу ГБР (в Бюро их передали из расформированного спецотдела Генеральной прокуратуры вместе с делами по Майдану).

«Шевеление по «2 мая» возобновится, когда Мониторинговая группа ООН вставит очередной «пистон» руководству страны…», - убежден подполковник.

Впрочем, «пистон» не заставил себя ждать. Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер весьма нелицеприятно отозвалась об «одесских делах». «Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным», - заявила она.

Богнер констатирует отсутствие прогресса как в расследованиях по убийствам в центре Одессы, гибели людей в Доме профсоюзов, так и в уголовных процессах в отношении правоохранителей и сотрудников ГСЧС, бездействовавших во время массовых беспорядках и пожара.

Единственное, в чем намечается какое-то продвижение – судебный процесс над бывшим начальником регионального главка МВД Петром Луцюком, обвиняемым в злоупотреблении властью и оставлением в опасности.

Отдельно в миссии ООН отмечают дела в отношении бывшего замначальника ГУ МВД Дмитрия Фучеджи (обвиняется в превышении власти) и экс-главы областного управления ГСЧС Владимира Боделана (оставление в опасности погибших в Доме профсоюзов). Эти подозреваемые недоступны для украинской Фемиды, так как находятся в РФ или в оккупированном Крыму. При этом, по данным Богнер, Россия отклонила запрос об их экстрадиции и о предоставлении Украине правовой помощи.

Альтернативой могло бы стать заочное уголовное производство, если бы наше законодательство предусматривало возможность полного пересмотра дела после вынесения приговора в соответствии с международными стандартами по правам человека.

В связи с этим, иностранные эксперты предлагают Верховной Раде рассмотреть возможность внесения изменений в процедуру специального судового производства. А международному сообществу рекомендовано рассмотреть возможность предоставления правовой помощи в расследованиях одесских событий.

«Призываю украинские власти обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей... Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких», - подытожила Богнер.

Увы, вопрос о правосудии остается открытым. И пока оно не торжествует, дата «2 мая 2014 года» остается своего рода плацдармом для спекуляций. И, как следствие, продолжит обрастать сомнительными мифами. А это – отнюдь не на пользу Одессе.

Лариса Козовая