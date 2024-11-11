По его словам, они живут в вакууме.

После окончания войны Украина будет жить по соседству с Россией как со врагом, постоянно ожидая получить "нож в спину".

Такое мнение в интервью Online.UA высказал главный сержант 2-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й Отдельной штурмовой бригады Коловрат Кожемякин (позывной "Барсик"), который является гражданином Российской Федерации. По его словам, россиян очень долго время растили в ненависти к другим странам.

"Люди поколениями живут в своем вакууме, где им внушают ненависть ко всему вне территории России. Что их все хотят убить, все хотят захватить".

Военнослужащий считает, что так просто эти установки не исчезнут, для каких-либо изменений нужно полностью менять российскую систему. При этом он уверяет, что не все россияне испытывают ненависть к украинцам. Кожемякин убежден, что "очень большое количество" людей в РФ нормально относятся к украинцам, но из-за страха не могут сказать об этом и выступить против войны.

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На вопрос, как Украине соседствовать с Россией после окончания войны, боец ответил, что как с постоянным врагом. "Обнести все забором и постоянно ждать угрозы. Постоянно. Нельзя расслабляться, надеяться, что вдруг все-таки мы подружимся. Забор, окопы, ямы и максимальное внимание на ту сторону, с которой враг полезет", - добавил "Барсик".

Россияне в украинской армии

Напомним, в рядах украинского войска также воюют граждане Российской Федерации, которые решили защищать страну от незаконного вторжения. Были сформированы Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон".

Сообщалось, что добровольцы проходят серьезную проверку. Известно об их участии в рейдах на территорию Росссии.

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