Ротации в Кабинете министров состоятся уже в ближайшее время.

Верховная Рада Украины уже на ближайших заседаниях планирует рассмотреть кадровые вопросы в отношении Кабинета министров. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук.

По его убеждению, в ближайшее время украинский парламент вернется к кадровым вопросам.

"Наша задача - заполнить правительство. Правительство должно качественно и профессионально работать, должны быть люди, которые отвечают за свои сферы", - отметил Стефанчук. Видео дня

Он подчеркнул, что сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности, ведь в Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства и которые выполняют задачи, возложенные на них народом Украины.

"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", - подчеркнул спикер.

Последние кадровые решения в Кабмине

Накануне правительство назначило нового главу ГСЧС Украины. Им стал Андрей Даник, который до этого занимал должность заместителя главы ведомства.

Ранее министр обороны Рустем Умеров своим указом назначил нового командующего Сил беспилотных систем. Эту должность занял герой Украины, полковник Вадим Сухаревский.

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