Как только в Украине появились HIMARS, оккупанты начали паниковать.

Украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях страны, четко понимают, что происходит и видят панические настроения в российской армии.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона 21 июля.

"Русская армия, как только у нас появились HIMARS, начала паниковать. Почему? Логистические центры и центры боекомплектов - под ударом, центры тактического принятия решения - под ударом. То есть, все это вызывает панические настроения (у российских оккупантов - УНИАН) и это все чувствуют люди на местах. Они понимают, что будет все иначе", - пояснил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что российские оккупанты вообще не вкладывают деньги в предприятия и инфраструктуру на временно оккупированных территориях.

"Для пропаганды они приезжают, как глава Минстроя РФ Файзулин, говорят - мы будем развивать здесь одно, второе, третье... мы будем здесь многоквартирные дома строить, например, отстраивать Мариуполь. Но, туда российские деньги вообще не идут. Потому, что россияне точно знают, что они эти территории не смогут удержать. Поэтому, они туда сегодня ничего не вкладывают, а делают постановку",- сказал Подоляк.

Он отметил, что до жителей временно оккупированных территорий, удается донести правдивую информацию о происходящем.

"Безусловно мы работаем через определенные технологии с людьми, которые находятся на оккупированной территории. Мы даем им информацию. И кстати, там нет, вообще практически нет пророссийских настроений – это не 2014 год",- подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Украина должна отвоевать свою территорию.

"Только вооруженным образом. Никакая дипломатия, никакие Минские новые форматы нам не помогут. Это главное и это надо понимать. Нам нужно осознать, что только военным путем мы докажем, что Российская Федерация не имеет ни юридических, ни де-факто, никаких инструментов для того, чтобы влиять на эти территории (временно оккупированные - УНИАН)", - акцентировал Подоляк.

Война в Украине:

20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли после заседания Контактной группы по оборонной поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-4") сообщил, что США уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявят о намерении передать еще 4 таких системы. Всего США и союзники обязались передать 20 таких систем.

Кроме того сообщалось, что США уже подготовили 200 украинских военных для применения ракетных артиллерийских систем HIMARS.

21 июля в ГУР рассказали, каким образом РФ может попытаться присоединить захваченные украинские земли. Это может произойти из-за проведения псевдореферендума или прямой аннексии захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

По состоянию на 21 июля Россия не уничтожила пока ни одной установки РСЗО HIMARS в Украине.

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