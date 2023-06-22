В Facebook запустили рекламу со скрином с фейкового сайта МИД.

Российские оккупанты продолжают раскручивать в социальных сетях фейки о якобы смерти Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

В Центре стратегических коммуникаций сообщают, что на этот раз они использовали для информационно-психологической операции фейковый сайт Министерства иностранных дел. Россияне поставили на рекламу в социальной сети Facebook сообщение со скептической реакцией на якобы опровержение от МИД Украины фейка о смерти главнокомандующего.

В посте говорится о том, что власть лжет украинцам, пытаясь их успокоить, а сам Залужный якобы уже "вне игры".

Видео дня

На то, что это ИПСО, указывает несколько фактов. Во-первых, в тексте есть ошибки, присущие носителям русского - вместо "ЗСУ" написано "ВСУ". Во-вторых, сайт МИД Украины не опровергал бы смерть Залужного, поскольку это министерство не имеет отношения к ВСУ. И в-третьих, с тех пор главнокомандующий уже не раз появлялся на видео.

Центр стратегических коммуникаций зафиксировал, что этот фейк распространяют через пустые страницы под названиями Pricey position, Stout Pugh, Вернем и Facciojillisv. Эту кампанию запустили 5 июня.

Украинцев призывают не писать комментарии и не ставить лайки пустым страницам, которые имеют явные признаки фейка, пропаганды, ИПСО, поскольку это повышает их популярность. Лучше просто пожаловаться на публикацию.

Фейки о смерти Залужного

Как известно, весной россияне начали активно распространять фейки о том, что главнокомандующий ВСУ смертельно ранен и его вывезли из страны, другие вообще уверяли, что он погиб.

В Минобороны назвали эти заявления российской ИПСО и сказали, что Залужный делает свою работу. Несмотря на это, российской "военкоры" продолжали строить теории.

25 мая в сети появилось видео с Залужным, на котором он заверил украинцев, что вместе мы одержим победу. После этого неоднократно появлялись фото и видео с ним на различных мероприятиях.

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