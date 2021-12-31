Резиденции Санты в Киеве: какие новогодние желания обязательно сбудутся

Через несколько часов за всеми праздничными столами страны зазвенят бокалы под вариации: "Давайте проводим этот тяжелый год…". Затем праздник возьмет свое и везде начнут загадывать желания. Как бы не менялся мир, и дети, и взрослые продолжают верить в новогоднее, рождественское чудо. Чтобы узнать, о чем именно мечтают украинцы, редакция УНИАН объехала главные резиденции Санты и Святого Николая в столице.

"Дети очень умные. Но верят"

Веселое представление в Резиденции Санты на ВДНХ закончилось, но дети не спешат уходить. Малыши явно шепчут волшебнику самые заветные желания, а до этого можно было написать ему целое письмо и перечислить все-все мечты. Какие?

"Честно говоря, в этом году какие-то очень простые желания. Если в 2014 и 2015 годах были пожелания "чтобы не было войны", "здоровья всем украинцам", то в этом году ни одного глобального пожелания не услышал. Все - для себя. Все проще", - признался УНИАН один из главных Сант страны, который и по украинскому паспорту – Николай Николаевич.

По его словам, у мальчиков в топе желаний – лего, девочки мечтают о куклах, хотя, конечно, дети заказывают и смартфоны, и ноутбуки. В то, что возможно чудо – верят все.

"Есть дети, по которым видно, что они очень умные, очень умные. Но верят! Был сегодня мальчик, который рассказывал мне, как посадил у себя елочку и ждет, пока она зацветет. Рассказывал, рассказывал, видит, что я не все понимаю, и говорит: "Пойду к Алхимагу. Он точно поймет" (у нас есть такой эльф, который эксперименты проводит)", – смеется наш собеседник.

Санта признается, что иногда приходится "переодеваться" на ходу.

"Резиденцию Санты так назвали только в прошлом году, и есть те, кто все еще приходит к Деду Морозу. Или, вроде, обращаются как к Санте, но протягивают письмо, а там: "Деду Морозу". А в день Святого Николая слышал: "Ты же мне утром принес подарок!". Так что я сижу в трех ипостасях", - смеется артист-волшебник.

УНИАН часто рассказывают, что украинцы приходят в волшебную резиденцию не только загадать желание, но и поблагодарить, за то, что уже сбылось.

"Был просто потрясающий случай. Приходит женщина и говорит с такой претензией: "Ну, и?". Я не понимаю, а она не торопится объяснять: "Была у вас пять лет назад!" – "И?" – "У меня была проблема. Не было детей". – "И?" - "Вот мои дети! Одному - четыре, второй – год! Девочка и мальчик. Как и заказывала!". Я смеюсь: "Так, что? С меня алименты?!". А если серьезно, главное, чтобы человек сам верил в то, что желает. Если веришь - сбывается. И квартиры получают! И машины! Да, есть у взрослых такие желания, - признается Санта. – Но было и "мужа найти", а от детей - "чтобы папа вернулся"".

В конце спрашиваем, а чего же желает сам Санта. Веселые искорки в глазах нашего собеседника чуть тускнеют: "Надоела война, надоела пандемия…".

"Так помогите с этим покончить!" - само собой загадывается желание.

"Стараюсь!" - обещает Санта.

Дорогая коммуналка на Северном полюсе

Есть небольшая резиденция Святого Николая и на столичном ЖД вокзале. Не удивительно, что здесь одно из самых частых пожеланий – игрушечная железная дорога и вагоны конфет.

"Какие были еще желания? Подошел один: "Санта, ты можешь сделать так, чтобы у меня смартфон новый появился!". Говорю: "Если будешь хорошо себя вести, если будет хорошая зарплата, тогда и появится!" А что мне ответить, если "мальчику" уже за сорок?", - хитро улыбается собеседник УНИАН.

У него тоже спрашиваем о том, чего желает сам Святой Николай? Ответ начинается со стандартного - "Мира, здоровья…", но внезапно звучит: "Чтобы пенсию повысили, а то невозможно на нее жить! Цены растут, коммуналка растет...".

Стараемся вернуть доброго волшебника в сказочную реальность: "А что там с ценами на газ на Северном полюсе?", но он окончательно выпадет из роли: "Коррупции много, а зарплаты – маленькие. Вот, кого Зеленский взял в команду?".

"Эльфов? Троллей?", - мы все еще не теряем надежду вернуть Святого Николая в образ, но тщетно.

В ответ его уже просто несет: "Не тех набрал он в команду! Одна Галина Третьякова чего стоит!?..".

Неизвестно, куда бы нас завел это разговор, если бы не партнер-подручный Эльф.

"Святой Николай! Пока вы интервью даете, мимо дети проходят! Давайте работать!", - возмутился парень и его старший товарищ мгновенно забыл о политике, уселся на свой красный трон и начал раздаривать улыбки всем встречающим и провожающим.

Совсем другое настроение на Контрактовой площади Киева. В этой резиденции – королевство импровизаций. Санта, пританцовывая, бежит к гостье-девочке, просит рассказать стишок. Малышка явно теряется.

"Елочка, что делала в лесу?", - подсказывает, подбадривает Санта.

Ребенок смотрит на украшенную гирляндами площадь и робко выдыхает: "Горела?". Волшебник не смущается ни на секунду. "Да! Горела! Бывают у нас иногда лесные пожары, бывают! - басит Санта и продолжает весело подсказывать. - А какая она была? Какого цвета? Какого цвета доллары?!".

"Красные?", - предполагает девчонка.

"Я таких и не видел. Наверное, новые напечатали!", - принимается ее ответ.

Нам Санта рассказывает, что его миссия-мечта – дарить позитив, любовь к жизни, к празднику. Но расспросить подробней волшебника не получается - в его резиденцию заходят все новые и новые люди, которые на несколько минут и сами становятся детьми.

"Я весь год старался быть прилежным мальчиком. Антоша, 39 лет"

"Один папа сел за мой стол, пишет. Думал, что помогал сыну, а он сам написал письмо. "Дорогой Санта, спасибо за все подарки, которые ты мне подарил. Я весь год старался быть прилежным мальчиком. Надеюсь, буду еще лучше в следующем году. Нужно больше здоровья нам всем. И больше здравого смысла нам всем в следующем году. Антоша, 39 лет", - рассказал УНИАН хозяин резиденции Roshen Winter Village.

Из всех столичных Сант этот, пожалуй, самый прогрессивный. На голове вместо колпака – ярко синяя, даже лиловая шляпа. На этой локации не водят хороводы, но записывают ролики для ТикТока.

"Я никогда не хотел быть Дедом Морозом. Впервые, когда его увидел, узнал в нем свою воспитательницу из детского садика... Не нравится он мне, я еще в детстве понял, что его не существует. Но Санта – другое дело, - признается артист Олег Бойко-Артамонов. – Приходила на днях ко мне девочка: "Я все знаю про Санту! Какие у тебя олени, как их зовут. И еще я тебе хочу сообщить, что Санта - давно умер". Я ее переубеждаю: "Как умер? Нет! Санта не может умереть! Я же перед тобой!". Она не сдается: "Нет! Про это фильм есть!". Ответил: "Что бы там не показывали, на праздники Санта все равно приходит к детям с подарками, хорошим настроением. Он может быть с тобой лишь короткий миг. Но он всегда жив. Чудеса бывают".

Нам рассказывают, что в этой резиденции украинцы просят чудес не только для себя, но и для своей семьи, для всего мира.

"Большинство говорит: "Хочу, чтобы моя семья была счастливой". Одна девочка попросила билет в Канаду: "У меня там живет сестра и я очень соскучилась. И еще хочу маме отдельную комнату. Мы вместе живем, и она была бы очень счастлива, если бы так произошло", - рассказывает Санта.

Но главное – все волшебники обещают, что в эту Новогоднюю ночь все желания обязательно сбудутся.

Влад Абрамов