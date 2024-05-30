Реализовано не будет: правозащитник о продлении срока обновления данных до 150 дней

По словам Александра Павличенко, сейчас у военнообязанных есть достаточно времени, чтобы обновить свои данные.

Сейчас нет необходимости продлевать срок обновления данных до 150 дней, считает исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

"Я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться тогда, когда будет пройден какой-то этап и будет видно, насколько успевают или не успевают обработать всю информацию через три пути, которые на сегодняшний день существуют - ЦНАПы, ТЦК и "Резерв+". Скорее всего, это будет как предложение, которое не будет реализовано в случае, когда будет эффективно пройдена эта процедура обновления большинством", - сказал Павличенко в эфире "Киев 24".

Он также добавил, что украинцы имеют фактически три месяца для обновления данных, поэтому этого времени достаточно, чтобы предоставить всю необходимую информацию.

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"Напомню, закон был подписан 18 апреля. Месяц был, чтобы он вступил в силу. И еще два месяца после этого. Фактически, за три месяца обратиться в "Резерв+" есть более чем много возможностей. И тот, кто хочет это сделать - не будет иметь объективных оснований, чтобы говорить, что надо еще дополнительно несколько месяцев, чтобы обновить", - пояснил Павличенко.

По его словам, подобная потребность может возникнуть в том случае, если будет идти речь о необходимости физического явиться в ТЦК и СП, например, для прохождения ВВК и установления статуса годного или непригодного к несению службы.

"Но это уже другая ситуация. Я думаю, что в контексте вопроса обновления персональных данных, скорее всего не будет необходимости и требования дополнительного времени для того, чтобы продолжать этот период, после которого наступит сначала административная, а затем уголовная ответственность за уклонение", - отметил Павличенко.

Обновление данных: что нужно знать

Накануне в ВР зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления данных военнообязанных до 150 дней. Отмечается, что причиной этому является то, сейчас система ТЦК оказалась не готовой принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные.

Впоследствии на эту идею отреагировали в Раде. Так, по мнению нардепа Федора Вениславского, пока нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные. А подобные законопроекты - это лишь "политический пиар-ход".

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