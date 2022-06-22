Растаможить авто в июле можно будет через "Дію", при чем для старых автомобилей услуга будет дешевле.

С 1 июля в Украине вводится платная растаможка автомобилей, чтобы наполнить государственный бюджет и противодействовать коррупции. Бесплатной останется только растаможка электромобилей. При этом процедуру упростили, теперь водители могут самостоятельно растаможить авто через "Дию".

Как растаможить авто через "Дия"

В приложении "Дия" можно будет заполнить электронную декларацию и осуществить регистрацию. Услугу собираются запустить до 1 июля. Работать она будет примерно следующим образом.

Владелец вводит VIN-код автомобиля. Система подсчитывает стоимость растаможки. Вводятся дополнительные данные про машину. Автомобиль регистрируется на портале "Дия".

От растаможки полностью освобождены электрокары, а автомобили с гибридным двигателем имеют ставку в два раза меньше.

Формула растаможки авто в "Дия" - во сколько обойдется процедура

Растаможка старых авто с большим пробегом по новому законодательству будет дешевле. Чем старше автомобиль, тем в меньшую сумму владельцу обойдется растаможка.

К примеру, за 1,5 литровую новую машину придется заплатить 3960 евро, за 8-летнюю - 1530 евро, а за 15-летнюю - всего 1260 евро. А в 2027 году растаможка 8-летнего автомобиля будет стоить 1081 евро.

В целом стоимость растаможки рассчитывается по сложной формуле. Помимо возраста машины, на стоимость будет влиять объем и тип двигателя, а также налог на роскошь (только для новых авто стоимостью от 375 минимальных зарплат).

Ввоз авто класса Евро-2 и выше будет по-прежнему разрешен. А сертификация машины станет добровольной, что позволит сэкономить несколько тысяч гривен.

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