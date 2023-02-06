Отмечается, что совместное участие в международных соревнованиях украинских спортсменов, многие из которых потеряли на войне родных и друзей, и российских и белорусских спортсменов, родственники которых убивают украинцев, обусловит возникновение многочисленных конфликтов на спортивных площадках, которые могут привести к травмированию и даже гибели спортсменов.

Верховная Рада приняла Постановление об обращении к парламентам стран мира, Международному олимпийскому комитету, национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям (№8398).

В обращении отмечается, что 25 января на заседании Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета были обнародованы предложения о допуске к международным спортивным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм российских и белорусских спортсменов. Эти предложения, согласно данным МОК, поддерживаются большинством национальных олимпийских комитетов стран мира.

При этом предлагается разрешить участие российских и белорусских спортсменов как нейтральных спортсменов при условии, что они открыто не будут выступать против миротворческой миссии МОК, то есть прилюдно не будут поддерживать войну России против Украины, а также соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса.

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"Верховная Рада Украины отмечает, что предложения о допуске спортсменов стран-террористов России и Беларуси к международным спортивным соревнованиям не учитывают крайне жестокий и варварский характер войны, развязанной РФ при поддержке Беларуси против Украины, направленный на геноцид Украинского народа, в частности, неприкрытые попытки вооруженных сил фашистской России спровоцировать в Украине техногенную катастрофу путем полного разрушения энергетической системы, обстрелов Запорожской и Чернобыльской атомных электростанций", - говорится в обращении.

Подчеркивается, что такие предложения являются надругательством над памятью сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 украинских спортсменов, которые самоотверженно встали на защиту Родины и положили жизнь в борьбе за ее будущее как демократического европейского государства.

Отмечается также, что в результате войны пострадали более 320 спортивных объектов, из них 87 уничтожены полностью или частично. По состоянию на январь убытки от разрушения спортивной инфраструктуры Украины превышают 250 млн долларов.

"С началом российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года лозунг "Спорт вне политики" потерял право на существование. Российские и белорусские спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр одобряют войну против Украины: насилие, убийства и геноцид Украинского народа, открыто участвуя в Z-парадах или молча поддерживают эту самую кровавую полномасштабную войну, не имея гражданского мужества или осознанной собственной позиции по осуждению", - подчеркивают авторы обращения.

В ВР подчеркнули, что следует понимать, что Россия и Беларусь склонны использовать спортсменов как идеологическое оружие для реализации своей позорной пропаганды, усиления боевого духа российской армии и зомбированного российского народа и влияния на решения других государств в отношении поддержки Украины в борьбе за свою свободу, независимость и европейский выбор.

"Совместное участие в международных спортивных соревнованиях украинских спортсменов, многие из которых потеряли на войне родных и друзей, и российских и белорусских спортсменов, родственники которых убивают украинцев, обусловит возникновение многочисленных конфликтов на спортивных площадках, которые могут привести к травмирования и даже гибели спортсменов", - отметили в ВР.

Особенно опасными, как подчеркивается, в этом смысле является бои на фехтовальных дорожках, борцовских коврах, в секторах стрельбы из огнестрельного оружия и соревнований лучников.

"Это также повлечет напряжение, возможные ссоры и драки среди спортсменов и организаторов соревнований в Олимпийских поселках. Кроме того, невозможно представить размещение на пьедесталах почета украинских атлетов рядом с российскими и белорусскими. Так же недопустимо судейство соревнований с участием украинских спортсменов представителями Российской Федерации или Беларуси", - говорится в обращении.

Так, учитывая изложенное, Верховная Рада считает, что допуск российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям во время, когда идет война России, направленная на уничтожение Украинского народа и Украинского государства, станет "неприкрытой поддержкой этой войны и попыткой умиротворения агрессора".

В связи с этим Верховная Рада призывает Международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты стран мира и международные спортивные федерации запретить участие российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, до завершения вооруженной агрессии России против Украины, включительно с выводом войск со всей территории Украины и решением вопроса компенсации Российской Федерацией нанесенных Украине убытков.

Украинский парламент также обращается к парламентам всех стран мира с тем, чтобы поддержать это обращение. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Россия и Беларусь на Олимпийских играх

Как сообщал УНИАН, 26 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассмотрит вопрос допуска российских и беларуских спортсменов на международные соревнования. Но только для тех, кто не поддерживает российскую агрессию и при условии выступления под нейтральным флагом.

Министр спорта Вадим Гутцайт предупредил, что Украина будет бойкотировать летние Олимпийские игры-2024 в Париже, если к участию в соревнованиях допустят россиян и беларусов.

24 января Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили недопуск России к Олимпийским играм в Париже.